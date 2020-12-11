В Тольятти достроят ФОК "Певческое поле" 

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Благодаря финансированию из областного бюджета будет завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Тольятти на площадке "Певческое поле" в Комсомольском районе.



Ранее возведение объекта велось на средства инвестора. В связи с отсутствием финансирования перспективы завершения строительства ФОКа ранее были неизвестны. Благодаря поддержке регионального бюджета работы будут выполнены в полном объеме.



ФОК включает бассейн, универсальный зал и ледовый каток, передает пресс-служба минспорта СО.

Фото: пресс-служба минспорта СО