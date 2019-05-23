Тольяттинская "Лада-2" - серебряный призёр первенства России
23 мая 2019 20:40
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ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
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17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
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4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
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Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
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7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
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17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
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Спорт в регионе
23 мая 2019 22:52
В четверг хоккеисты сборной России обыграли команду США в четвертьфинале ЧМ и вышли в полуфинал. Спорт в регионе
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23 мая 2019 20:40
В заключительном матче финального этапа первенства России по гандболу в Тольятти "Лада-2" победила команду "Астраханочка-2" . Спорт в регионе
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23 мая 2019 15:15
По традиции Английская Премьер Лига, которая является родоначальником мирового футбола, уже завершила свой сезон и отыграла последний тур. Спорт в регионе
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23 мая 2019 15:01
Сегодня исполняется 49 лет тренеру молодежного состава футбольного клуба "Крылья Советов" Василию Мазуру. Спорт в регионе
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23 мая 2019 13:59
У спортсменов 8 золотых и 4 серебряных медалей. Спорт в регионе
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23 мая 2019 10:20
Президент РФС подвел итоги финала Олимп Кубка России. Спорт в регионе
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22 мая 2019 23:10
"Самара сегодня в очередной раз подтвердила, что и в регионах мы можем проводить матчи сборной." Спорт в регионе
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22 мая 2019 13:10
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость. Происшествия
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Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
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Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли. В мире
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Инцидент произошел в норвежском море. В мире
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В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
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Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
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12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
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26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
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