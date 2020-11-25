"Крылья Советов" на "Самара Арене" принимали "Чайку" из Песчанокопского - 2:1

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В 24-ом туре ОЛИМП – Первенства ФНЛ "Крылья Советов" на "Самара Арене" принимали "Чайку" из Песчанокопского.

Счет в матче открыли гости – на 70 минуте встречи забил Идрис Умаев. Через минуту самарцы сравняли счет – Егор Голенков замкнул передачу Дмитрия Кабутова. Через три минуты, на 75 минуте встречи, после подачи углового Дмитрием Кабутовым, отличился Александр Солдатенков – 2:1.

Голенков забил девятый гол в сезоне, а Кабутов довел счет своих голевых передач до двенадцати и продолжает возглавлять список ассистентов ФНЛ.

Выйдя на замену впервые после длительного перерыва из-за травм сыграли Мехди Зеффан и Максим Канунников.

Егор Голенков получил в матче желтую карточку, это предупреждение для него стало четвертым в сезоне, и он пропустит следующую игру.

Последний гостевой матч в этом году "Крылья Советов" проведут против "Оренбурга". Матч 25-го тура ОЛИМП – Первенства ФНЛ состоится в воскресенье, 29 ноября, в 15:00, передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"