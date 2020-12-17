Инспектор дежурной службы Самарской таможни – Чемпион «Игр ГТО»

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С 10 по 14 декабря на Олимпийской базе «Юг спорт» в Кисловодске впервые прошли «Игры ГТО» - новый формат соревнований, основанный на выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

В Играх приняли участие более 200 атлетов из 32 регионов России от Севастополя до Якутии. Участники боролись за звание Чемпиона ГТО в 4 видах нормативов: Меткость, Гибкость, Сила и Скорость.

Инспектор дежурной службы Самарской таможни Павел Бубнов, как обладатель золотого знака отличия ГТО, вошел в сборную Самарской области. По итогам 2х соревновательных дней Павел стал Чемпионов ГТО в номинации «Скорость», а команда Самарской области стала лучшей по количеству первых мест – 6 золотых кубков.

«Игры ГТО» - это масштабное шоу, которое вдохновит миллионы россиян на здоровый образ жизни и занятие спортом. А сам комплекс ГТО станет более зрелищным и соревновательным.