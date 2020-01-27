Баскетболисты «Самары» проведут серию домашних матчей

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Москвичи, имея 6 побед в 17 матчах, уже довольно сильно отстают от зоны плей-офф. «Купол-Родники», напротив, претендует на статус команды-открытия сезона: ижевчане идут в верхней половине таблицы (11 побед).«Самара» начала календарный год с трех подряд побед в чемпионате (всего побед — 14) и сейчас на одну победу опережает идущий вторым «Спартак-Приморье».В предстоящих матчах «Самаре» сможет помочь новичок — центровой Александр Винник, имеющий богатый опыт выступления в Суперлиге и Единой лиге ВТБ.Матчи с ЦСКА-2 и «Куполом-Родники» пройдут в «МТЛ Арене». 28 января начало встречи — в 19:00, 31-го — в 20:00, передает пресс-служба БК "Самара".Фото: пресс-служба БК "Самара