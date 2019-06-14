Александр Фетисов: «Уверен, что VIII Российско-китайские молодежные летние игры в Самаре станут настоящим праздником спорта»
14 июня 2019 18:31
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Александр Фетисов отметил, что начало этих престижных международных соревнований совпало с датой старта Чемпионата мира по футболу 2018 году. «Тогда наш регион доказал, что готов принимать мероприятия самого высокого уровня. Глава региона Дмитрий Азаров поддержал идею проведения в Самаре Российско-китайских молодежных летних игр. Министерство спорта России и представители Китайской Народной Республики нашу заявку рассмотрели и одобрили, хотя были и другие претенденты. На принятие решения повлиял опыт самарского региона при подготовке и проведении чемпионата мира по футболу, наличие спортивной инфраструктуры, заинтересованность руководства области», — сказал он.
В рамках игр пройдут соревнования по 8 видам спорта: художественная гимнастика, плавание, велоспорт-шоссе, женский гандбол, пляжный волейбол, тхэквондо, футбол и бадминтон. В них примут участие по 247 спортсменов от каждой стороны в возрасте до 19-ти лет. Во всех вида спорта представлены молодые атлеты Самарской области. «Рад, что такие соревнования будут проходить у нас. Это неоценимый опыт. Интересно принять участие в Играх, посоперничать с велогонщиками из Китая. Хотелось бы и пообщаться с ребятами, познакомиться. Надеюсь, они знают английский язык», — сообщил самарский велогонщик, победитель первенства России Данил Воробьев.
Президент федерации велоспорта Самарской области Александр Казмерчук рассказал, что трассы около «Самара Арены», где пройдут соревнования по велоспорту, отвечают всем необходим требованиям. «Мы здесь уже проводили и региональные и всероссийские старты. Спортсмены всегда довольным условиями».
На стадионе «Самара Арена» пройдут третьи матчи между футбольными сборными Китая и России (первые две игры состоятся на стадионе «Металлург»). «Ставим задачу перед командой победить. Команда Китая – сильный соперник, определенная информация у нас есть. Точно могу сказать, матчи будут непростые», — отметила Ольга Порядина, и.о.тренера женской юниорской сборной команды России по футболу (до 17 лет).
«Будет интересно провести матчи с китайскими футболистками. Особенно жду игры на «Самара Арене». Еще год назад здесь проходил чемпионат мира по футболу, играли звезды мирового футбола», — призналась игрок сборной команды России Наталья Трофимова.
Александр Фетисов акцентировал внимание на том, что на все соревнования будут приглашены воспитанники спортивных школ. «Приглашаю всех жителей и гостей нашего города посетить соревнования, посмотреть на состязания, поддержать наших ребят», — сказал Александр Фетисов.
История Игр
История Российско-Китайских молодёжных Игр берет начало с июля 2005 года. Тогда на рабочей встрече президента России Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао была достигнута договоренность о проведении в 2006 году молодёжных летних Игр, а также принято решение, что молодёжные летние Игры будут проводиться в Российской Федерации и Китайской Народной Республике поочередно раз в два года.
Соревнования в летних видах спорта проходили в Тяньцзине (2006), Москве (2007), Пекине (2009), Пензе (2011), Шанхае (2013), Иркутске (2015) и Гуанчжоу (2017). В 2016 году было принято решение о проведении Российско-Китайских молодёжных Игр по зимним видам спорта. I Российско-Китайские молодёжные зимние Игры состоялись в Харбине (Китай) с 8 по 10 декабря. II Российско-Китайские молодежные зимние игры 2018 года проводились в Уфе.
8 апреля 2019 года во время официального визита в Самарскую область делегация Главного государственного управления по физической культуре и спорту Китайской народной республики (КНР) во главе с заместителем руководителя управления Гао Чжидэном состоялось 19-е заседание подкомиссии по сотрудничеству в области спорта Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. В рамках мероприятия заместитель Министра спорта России Сергей Косилов и заместитель руководителя Главного государственного управления по физической культуре и спорту Китайской народной республики (КНР) Гао Чжидэн подписали соглашение о проведении в Самаре в этом году крупного международного соревнования – VIII Российско-китайских молодежных летних игр.
«Мы имеем давние традиции добрососедских отношений между КНР и нашим регионом в экономике, гуманитарном обмене. Для нас очень важно, что игры пройдут здесь, на территории Самарской области, уже в июне текущего года. Мы системно работаем с наследием Чемпионата мира по футболу, использованием спортобъектов и инфраструктуры. Мы заинтересованы в проведении международных, всероссийских соревнований. Рад тому, что мы принимаем молодежные российско-китайские спортивные игры», – отметил тогда Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Среди претендентов на проведение игр был и ряд других регионов страны. Однако выбор был сделан в пользу Самарской области. «На решение о проведении молодежных игр здесь повлиял факт нашего тесного сотрудничества с Самарским регионом, – сказал Гао Чжидэн, – Опираясь на существующий опыт проведения международных соревнований, мы уверены, что Российско-Китайские молодежные игры тоже будут проведены на самом высоком уровне».
Игры – 2019
В рамках VIII Российско-китайских молодежных летних игрсоревнования пройдут по 8 видам спорта: велоспорт-шоссе (территория около стадиона «Самара Арена), художественная гимнастика (УСЦ «Грация»), плавание (бассейн ЦСКА\Самара), женский гандбол (СК «Молодежный»), пляжный волейбол (пляж набережной Волги, полевой спуск), тхэквондо («МТЛ Арена»), футбол (стадионы «Металлург» и «Самара Арены»), бадминтон (СК «Молодежный»). Всего в Играх примут участие по 205 спортсменов от каждой страны в возрасте от 13 до 19 лет.
Во всех видах спорта выступят спортсмены Самарской области.
Доступ зрителей
На все соревнования будут приглашены воспитанники спортивных школ и организаций по квоте пригласительных билетов.
Вход для остальных зрителей в УСЦ «Грация», СК «Молодежный», СК «МТЛ Арена» – свободный при наличии мест. Соревнования по велоспорту и пляжному волейболу – вход свободный. Бассейн ЦСКА\Самара – только по квоте (спортшколы).
Стадион «Металлург» — билеты 30 рублей, покупка в кассе стадиона (наличные средства) и на сайте smr.kassir.ru. «Самара Арена» – билеты 50 рублей, покупка в кассе стадиона (только наличные средства) и на сайте smr.kassir.ru.
Церемония открытия и закрытия (вход на территорию амфитеатра) – только пригласительные.
Главный судья Игр
Владимир Валерьевич Сальников, 4-кратный Олимпийский чемпион по плванию, многократный чемпион мира, Европы и рекордсмен мира.
Церемония открытия
17 июня, Самарский академический театр оперы и балета (Самара, площадь Куйбышева,1).
Площадь Куйбышева будет представлять собой спортивную площадку, на которой в формате показательных выступлений самарских спортсменов будут представлены различные виды спорта.
15.00 – 16.00 — сбор участников и гостей мероприятия у входа в здании САТОБ.
16:00 – 17:30 – театрализованное представление.
Вход СМИ по аккредитации, в зале будут предусмотрены места (ограниченное количество).
Церемония закрытия
21 июня в амфитеатре на склоне площади Славы с 16:00 до 18:00, передает пресс-служба облправительства.
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