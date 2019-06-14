Александр Фетисов: «Уверен, что VIII Российско-китайские молодежные летние игры в Самаре станут настоящим праздником спорта»

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Сегодня состоялась пресс-конференция, приуроченная к началу VIII Российско-китайских молодежных летних игр. В ней приняли участие заместитель председателя Правительства Самарской областив, организаторы и участники соревнований.Александр Фетисов отметил, что начало этих престижных международных соревнований совпало с датой старта Чемпионата мира по футболу 2018 году. «Тогда наш регион доказал, что готов принимать мероприятия самого высокого уровня. Глава регионаподдержал идею проведения в Самаре Российско-китайских молодежных летних игр. Министерство спорта России и представители Китайской Народной Республики нашу заявку рассмотрели и одобрили, хотя были и другие претенденты. На принятие решения повлиял опыт самарского региона при подготовке и проведении чемпионата мира по футболу, наличие спортивной инфраструктуры, заинтересованность руководства области», — сказал он.В рамках игр пройдут соревнования по 8 видам спорта: художественная гимнастика, плавание, велоспорт-шоссе, женский гандбол, пляжный волейбол, тхэквондо, футбол и бадминтон. В них примут участие по 247 спортсменов от каждой стороны в возрасте до 19-ти лет. Во всех вида спорта представлены молодые атлеты Самарской области. «Рад, что такие соревнования будут проходить у нас. Это неоценимый опыт. Интересно принять участие в Играх, посоперничать с велогонщиками из Китая. Хотелось бы и пообщаться с ребятами, познакомиться. Надеюсь, они знают английский язык», — сообщил самарский велогонщик, победитель первенства РоссииПрезидент федерации велоспорта Самарской областирассказал, что трассы около «Самара Арены», где пройдут соревнования по велоспорту, отвечают всем необходим требованиям. «Мы здесь уже проводили и региональные и всероссийские старты. Спортсмены всегда довольным условиями».На стадионе «Самара Арена» пройдут третьи матчи между футбольными сборными Китая и России (первые две игры состоятся на стадионе «Металлург»). «Ставим задачу перед командой победить. Команда Китая – сильный соперник, определенная информация у нас есть. Точно могу сказать, матчи будут непростые», — отметила Ольга Порядина, и.о.тренера женской юниорской сборной команды России по футболу (до 17 лет).«Будет интересно провести матчи с китайскими футболистками. Особенно жду игры на «Самара Арене». Еще год назад здесь проходил чемпионат мира по футболу, играли звезды мирового футбола», — призналась игрок сборной команды РоссииАлександр Фетисов акцентировал внимание на том, что на все соревнования будут приглашены воспитанники спортивных школ. «Приглашаю всех жителей и гостей нашего города посетить соревнования, посмотреть на состязания, поддержать наших ребят», — сказал Александр Фетисов.История Российско-Китайских молодёжных Игр берет начало с июля 2005 года. Тогда на рабочей встрече президента Россиии председателя Китайской Народной Республикибыла достигнута договоренность о проведении в 2006 году молодёжных летних Игр, а также принято решение, что молодёжные летние Игры будут проводиться в Российской Федерации и Китайской Народной Республике поочередно раз в два года.Соревнования в летних видах спорта проходили в Тяньцзине (2006), Москве (2007), Пекине (2009), Пензе (2011), Шанхае (2013), Иркутске (2015) и Гуанчжоу (2017). В 2016 году было принято решение о проведении Российско-Китайских молодёжных Игр по зимним видам спорта. I Российско-Китайские молодёжные зимние Игры состоялись в Харбине (Китай) с 8 по 10 декабря. II Российско-Китайские молодежные зимние игры 2018 года проводились в Уфе.8 апреля 2019 года во время официального визита в Самарскую область делегация Главного государственного управления по физической культуре и спорту Китайской народной республики (КНР) во главе с заместителем руководителя управлениясостоялось 19-е заседание подкомиссии по сотрудничеству в области спорта Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. В рамках мероприятия заместитель Министра спорта России Сергей Косилов и заместитель руководителя Главного государственного управления по физической культуре и спорту Китайской народной республики (КНР) Гао Чжидэн подписали соглашение о проведении в Самаре в этом году крупного международного соревнования – VIII Российско-китайских молодежных летних игр.«Мы имеем давние традиции добрососедских отношений между КНР и нашим регионом в экономике, гуманитарном обмене. Для нас очень важно, что игры пройдут здесь, на территории Самарской области, уже в июне текущего года. Мы системно работаем с наследием Чемпионата мира по футболу, использованием спортобъектов и инфраструктуры. Мы заинтересованы в проведении международных, всероссийских соревнований. Рад тому, что мы принимаем молодежные российско-китайские спортивные игры», – отметил тогда Губернатор Самарской областиСреди претендентов на проведение игр был и ряд других регионов страны. Однако выбор был сделан в пользу Самарской области. «На решение о проведении молодежных игр здесь повлиял факт нашего тесного сотрудничества с Самарским регионом, – сказал Гао Чжидэн, – Опираясь на существующий опыт проведения международных соревнований, мы уверены, что Российско-Китайские молодежные игры тоже будут проведены на самом высоком уровне».В рамках VIII Российско-китайских молодежных летних игрсоревнования пройдут по 8 видам спорта: велоспорт-шоссе (территория около стадиона «Самара Арена), художественная гимнастика (УСЦ «Грация»), плавание (бассейн ЦСКА\Самара), женский гандбол (СК «Молодежный»), пляжный волейбол (пляж набережной Волги, полевой спуск), тхэквондо («МТЛ Арена»), футбол (стадионы «Металлург» и «Самара Арены»), бадминтон (СК «Молодежный»). Всего в Играх примут участие по 205 спортсменов от каждой страны в возрасте от 13 до 19 лет.Во всех видах спорта выступят спортсмены Самарской области.На все соревнования будут приглашены воспитанники спортивных школ и организаций по квоте пригласительных билетов.Вход для остальных зрителей в УСЦ «Грация», СК «Молодежный», СК «МТЛ Арена» – свободный при наличии мест. Соревнования по велоспорту и пляжному волейболу – вход свободный. Бассейн ЦСКА\Самара – только по квоте (спортшколы).Стадион «Металлург» — билеты 30 рублей, покупка в кассе стадиона (наличные средства) и на сайте smr.kassir.ru. «Самара Арена» – билеты 50 рублей, покупка в кассе стадиона (только наличные средства) и на сайте smr.kassir.ru.Церемония открытия и закрытия (вход на территорию амфитеатра) – только пригласительные.Владимир Валерьевич Сальников, 4-кратный Олимпийский чемпион по плванию, многократный чемпион мира, Европы и рекордсмен мира.17 июня, Самарский академический театр оперы и балета (Самара, площадь Куйбышева,1).Площадь Куйбышева будет представлять собой спортивную площадку, на которой в формате показательных выступлений самарских спортсменов будут представлены различные виды спорта.15.00 – 16.00 — сбор участников и гостей мероприятия у входа в здании САТОБ.16:00 – 17:30 – театрализованное представление.Вход СМИ по аккредитации, в зале будут предусмотрены места (ограниченное количество).21 июня в амфитеатре на склоне площади Славы с 16:00 до 18:00, передает пресс-служба облправительства.