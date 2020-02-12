Я нашел ошибку
Главные новости: 
Роскачество рассказало о пользе и вреде молока на растительной основе
Роскачество рассказало о пользе и вреде молока на растительной основе
В Самаре на участках дорог временно ограничат движение из-за соревнований
В Самаре на участках дорог временно ограничат движение из-за соревнований
Продолжается приём заявок на участие в массовой лыжной гонке Лыжня России-2020 в Самаре
Продолжается приём заявок на участие в массовой лыжной гонке «Лыжня России-2020» в Самаре
Росреестр проводит плановые работы на сайте в рамках перехода на ФГИС ЕГРН
Росреестр проводит плановые работы на сайте в рамках перехода на ФГИС ЕГРН
УФНС России по Самарской области предлагает организациям провести сверку данных по транспорту и земельным участкам
В Самаре следователи проверят работу пластического хирурга после жалоб пациенток
В Самаре следователи проверят работу пластического хирурга после жалоб пациенток
В Самаре с утра горит дом на ул. Чернореченской Подробности ЧП пока выясняются.
В Самаре с утра горит дом на ул. Чернореченской
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
сегодня  Среда, 12 февраля, 11:13
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -9 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 12/02:
USD 63.95
0.18
EUR 69.77
-0.05
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Баскетбольная «Самара» в шаге от финала Кубка России

12 февраля 2020 09:30
83
Баскетбольная Самара в шаге от финала Кубка России
Команда во второй раз в своей истории пробилась в полуфинал Кубка. 

В четверг, 13 февраля, баскетбольная «Самара» на своей площадке проведет ответный матч полуфинала Кубка России против екатеринбургского «Уралмаша».
В первом матче, который состоялся в Верхней Пышме 5 января, самарцы добились победы — 70:61. И в ответной встрече их устроит даже поражение с разницей не больше 8 очков (победитель противостояния определяется по сумме двух матчей).

«Самара» во второй раз в своей истории пробилась в полуфинал Кубка. В сезоне-2015/2016 наша команда сыграла в «Финале четырех», но по его итогам осталась без медалей.
К встрече с «Уралмашем» самарцы подходят в отличном настроении: они лидируют в чемпионате Суперлиги, в четвертьфинале Кубка выбили из турнира представителя Единой лиги ВТБ, пермскую «Парму», а победная серия команды насчитывает уже девять матчей.

Матч с «Уралмашем» пройдет в «МТЛ Арене» 13 февраля, начало — в 19:00.
Во втором полуфинале путевку в решающий раунд разыграют «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды и южно-сахалинский «Восток-65».
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
1932
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1721
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1999
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
9015
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9332
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
9174
Весь список
Спорт в регионе
12 февраля 2020  10:45
Продолжается приём заявок на участие в массовой лыжной гонке Лыжня России-2020 в Самаре
Продолжается приём заявок на участие в массовой лыжной гонке «Лыжня России-2020» в Самаре
Комиссия по допуску работает на УСЦ «Чайка» до 14 февраля. Спорт в регионе
43
12 февраля 2020  09:30
Баскетбольная Самара в шаге от финала Кубка России
Баскетбольная «Самара» в шаге от финала Кубка России
Команда во второй раз в своей истории пробилась в полуфинал Кубка.  Спорт в регионе
83
11 февраля 2020  18:05
В соревнованиях выступят лучшие танцевальные пары страны.
В Самаре пройдет Кубок Губернатора Самарской области по спортивным танцам «Жемчужина Поволжья – 2020»
В соревнованиях выступят лучшие танцевальные пары страны.   Спорт в регионе
279
11 февраля 2020  17:42
В самарском "Союзе" - лучшие хоккеисты!
В ФОКе "Маяк" состоялся областной финал турнира по хоккею "Золотая шайба"
В самарском "Союзе" - лучшие хоккеисты!   Спорт в регионе
255
11 февраля 2020  16:57
У самарских спортсменов 3 награды.
В Москве состоялся 20-й всероссийский турнир по легкой атлетике "Русская зима"
У самарских спортсменов 3 награды.  Спорт в регионе
291
11 февраля 2020  16:41
Капитан тольяттинской "Мега Лады" Даниил Иванов один заезд выиграл, во втором - завоевал серебро.
В Тольятти состоялись финалы № 3 и 4 личного чемпионата мира по мотогонкам на льду
Капитан тольяттинской "Мега Лады" Даниил Иванов один заезд выиграл, во втором - завоевал серебро. Спорт в регионе
330
11 февраля 2020  10:27
Горнолыжную базу у «вертолетки» в Самаре попробуют реанимировать при помощи концессионеров
Горнолыжную базу у «вертолетки» в Самаре попробуют реанимировать при помощи концессионеров
  Горнолыжную базу у «вертолетки» в Самаре попробуют реанимировать при помощи концессионеров Сейчас она фактически уже не эксплуатируется.  Спорт в регионе
229
Весь список

Видео
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
642
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
2546
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
982
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
2055
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1577
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
1169
Весь список

Фоторепортажи
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
409
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1177
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1672
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1682
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
2007
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
3130
Весь список

Мероприятия
В Доме-музее В. И. Ленина откроется выставка авторских кукол «Свет мой, куколка, скажи…»
Стартовал прием заявок на массовую лыжную гонку "Лыжня России"
Самарцев приглашают принять участие в конкурсе-выставке «Самарская Маслёна – гостья дорогая!»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные