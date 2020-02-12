Баскетбольная «Самара» в шаге от финала Кубка России

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В четверг, 13 февраля, баскетбольная «Самара» на своей площадке проведет ответный матч полуфинала Кубка России против екатеринбургского «Уралмаша».В первом матче, который состоялся в Верхней Пышме 5 января, самарцы добились победы — 70:61. И в ответной встрече их устроит даже поражение с разницей не больше 8 очков (победитель противостояния определяется по сумме двух матчей).«Самара» во второй раз в своей истории пробилась в полуфинал Кубка. В сезоне-2015/2016 наша команда сыграла в «Финале четырех», но по его итогам осталась без медалей.К встрече с «Уралмашем» самарцы подходят в отличном настроении: они лидируют в чемпионате Суперлиги, в четвертьфинале Кубка выбили из турнира представителя Единой лиги ВТБ, пермскую «Парму», а победная серия команды насчитывает уже девять матчей.Матч с «Уралмашем» пройдет в «МТЛ Арене» 13 февраля, начало — в 19:00.Во втором полуфинале путевку в решающий раунд разыграют «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды и южно-сахалинский «Восток-65».