Я нашел ошибку
Главные новости: 
Выбор в пользу 63-го региона сделан благодаря тому, что наша область имеет успешный опыт проведения крупных соревнований.
Совет ПФО по развитию детско-юношеского спорта и физкультуры пройдёт в Самарской области
По предварительным данным, на борту находились 83 человек.
В Афганистане разбился пассажирский самолет
Дозвониться до нее не получается уже более суток.
Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
На автомобильной дороге Тольятти-Ягодное в Ставропольском районе начато строительство транспортных развязок на примыканиях к Особой экономической зоне.
Началось строительство транспортных развязок на автомобильной дороге Тольятти-Ягодное
Глава Чувашии Михаил Игнатьев вынудил офицера МЧС прыгать за ключами от пожарной машины, после чего подвергся критике.
Глава Чувашии впервые прокомментировал инцидент с прыжками спасателя за ключами
Одна из последних жалоб была от Дмитрия Марченко, которому сняли инвалидность в 2019 году, при том, что никаких улучшений состояния здоровья у него не произошло.
Александр Хинштейн намерен добиваться чистоты, прозрачности и социальной справедливости в методике установления инвалидности
Тольяттинец, выживший при крушении параплана, попал под уголовное дело
Тольяттинец, выживший при крушении параплана, попал под уголовное дело
В Тольятти уволены руководители образовательных учреждений, в которые поступило несвежее мясо
В Тольятти уволены руководители образовательных учреждений, в которые поступило несвежее мясо
сегодня  Понедельник, 27 января, 15:29
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/01:
USD 61.8
-0.15
EUR 68.29
-0.4
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарские пловцы завоевали 32 медали на чемпионате России среди спортсменов с нарушениями здоровья

27 января 2020 13:20
92
Самарские пловцы завоевали 32 медали на чемпионате России среди спортсменов с нарушениями здоровья
В общекомандном зачете среди лиц с ПОДА Самарская область заняла 7 место.

В Дзержинске (Нижегородская область) впервые состоялся объединенный чемпионат России по плаванию среди спортсменов с ограничениями здоровья всех категорий: лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения и с интеллектуальными нарушениями. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 34 субъектов РФ. Команда Самарской области завоевала 32 медали.
Самарскую область на чемпионате представляли спортсмены из Самары Яна Костина, Вячеслав Ленский, Беляев Василий, Петрукович Альбина, Безногова Татьяна, Ганечкин Константин, Пульвер Кирилл, Запевалова Марина, Буков Андрей, Викулова Анастасия, из Тольятти Сухарев Сергей, Щевелев Егор, Иван Цыпленков, Дмитрий Ксенофонтов, Потешкина Ольга, а также Елизавета Тимонина из Отрадного.
Тренеры спортсменов: Лариса Олейникова, Николай Яськов, Анжелика Матвеева, Галина Сухарева, Сергей Иванов, Елена Белкова, Андрей Буков.
Результаты Чемпионата среди лиц с ПОДА:
Сергей Сухарев (класс S7) завоевал 3 золотых медали (дистанции 50 и 100 метров вольным стилем, 200 метров комплексным плаванием), серебро (50 м баттерфляем) и бронзу (100 м на спине).
Яна Костина (класс S1) - 2 золота (100 м на спине, 50 м на спине), 2 серебра (50 м вольный стиль, 200 вольный стиль в объединенном классе s1 - s2).
Кирилл Пульвер (класс S6) выиграл 3 серебряных медали (100 м и 400 м вольным стилем, 200 м комплексным плаванием).
Иван Цыпленков (класс S2) получил серебро (50 м брассом) и бронзу (100 м вольным стилем).

Вячеслав Ленский (класс S6) - серебро (100 м на спине), 2 бронзы (100 м и 400 м вольным стилем).
Егор Щевелев (класс S6) - бронза (50 м вольным стилем).

Самарские спортсмены дважды взяли бронзу в эстафетном плавании 4х50 вольным стилем и 4х50 комбинированная. В эстафете вольным стилем призерами стали Цыпленков Иван, Ленский Вячеслав, Пульвер Кирилл и Щевелев Егор, а в комбинированной эстафете: Ленский Вячеслав, Беляев Василий, Пульвер Кирилл, Ксенофонтов Дмитрий.
Елизавета Тимонина (класс S8) была четвертой на дистанции 400 м вольным стилем, также четвертой на дистанции 100 м брассом стала Марина Запевалова (класс SB9). Ганечкин Константин (класс S6) был 6 на дистанции 50м баттерфляем. Петрукович Альбина (класс S9) 7 на дистанции 400м вольным стилем. Безногова Татьяна (класс S10) была 8 на дистанции 400 м вольным стилем.
В общекомандном зачете среди лиц с ПОДА Самарская область заняла 7 место.
В Чемпионате среди ЛИН Ольга Потешкина (класс S14) получила серебро (100 м баттерфляем) и 3 бронзы (200 м вольным стилем, 200 м комплексным плаванием, 100 м на спине).
По итогам Чемпионата среди ЛНЗ Андрей Буков (класс S13) завоевал 2 золотых медали (50 м и 100 м баттерфляем) и серебро (50м вольным стилем).
Анастасия Викулова (класс S11) — 2 серебра (50 м и 100 м баттерфляем), 3 бронзы (400 м вольным стилем, 200 м комплексным плаванием и 50 м брассом), сообщает пресс-служба облправительства.



Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
1899
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1670
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1934
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8975
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9279
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
9100
Весь список
Спорт в регионе
27 января 2020  15:19
Выбор в пользу 63-го региона сделан благодаря тому, что наша область имеет успешный опыт проведения крупных соревнований.
Совет ПФО по развитию детско-юношеского спорта и физкультуры пройдёт в Самарской области
 Выбор в пользу 63-го региона сделан благодаря тому, что наша область имеет успешный опыт проведения крупных соревнований.  Спорт в регионе
8
27 января 2020  13:20
Самарские пловцы завоевали 32 медали на чемпионате России среди спортсменов с нарушениями здоровья
Самарские пловцы завоевали 32 медали на чемпионате России среди спортсменов с нарушениями здоровья
В общекомандном зачете среди лиц с ПОДА Самарская область заняла 7 место. Спорт в регионе
92
27 января 2020  11:50
В Самарской области полицейские организовали для студентов товарищеский матч по мини-футболу
В Самарской области полицейские организовали для студентов товарищеский матч по мини-футболу
Мероприятие завершилось награждением и фотографированием на память.  Спорт в регионе
124
26 января 2020  23:50
Брейкинг – популярный вид танцевального спорта, который включен в программу Олимпийских игр, начиная с 2024 года.
Танцуй пока молодой: в СК "Грация" прошли первенство и чемпионат Самарской области по брейкингу
Брейкинг – популярный вид танцевального спорта, который включен в программу Олимпийских игр, начиная с 2024 года. Спорт в регионе
288
26 января 2020  14:48
Утром футболисты провели восстановительную тренировку, затем команда вылетела в Россию.
"Крылья" завершили первый турецкий сбор
Утром футболисты провели восстановительную тренировку, затем команда вылетела в Россию.  Спорт в регионе
738
25 января 2020  21:43
Голы: Зиньковский, Антон, Полуяхтов, Пулкраб (
"Крылья Советов" – "Богемианс" (Чехия) – 4:3
Голы: Зиньковский, Антон, Полуяхтов, Пулкраб ("Богемианс"), Новак ("Богемианс"), Нечас ("Богемианс"), Гынсарь.  Спорт в регионе
931
25 января 2020  15:04
Матч начнется в 18:00 по самарскому времени и будет показан КС-ТВ в прямом эфире на сайте и YouTube-канале нашего клуба.
Сегодня "Крылья" проведут второй матч на турецком сборе
Матч начнется в 18:00 по самарскому времени и будет показан КС-ТВ в прямом эфире на сайте и YouTube-канале нашего клуба.   Спорт в регионе
959
Весь список

Видео
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
371
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
1942
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
712
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1609
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1337
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
913
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
928
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1379
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1474
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1735
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2842
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3389
Весь список

Мероприятия
Танцуй пока молодой: в СК "Грация" прошли первенство и чемпионат Самарской области по брейкингу
В Самаре отметили 77-ю годовщину со дня образования легендарной 2-й гвардейской Краснознаменной армии
В Самаре пройдет акция «Ленточка Ленинградской Победы»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные