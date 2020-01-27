Самарские пловцы завоевали 32 медали на чемпионате России среди спортсменов с нарушениями здоровья
27 января 2020 13:20
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В Дзержинске (Нижегородская область) впервые состоялся объединенный чемпионат России по плаванию среди спортсменов с ограничениями здоровья всех категорий: лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения и с интеллектуальными нарушениями. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 34 субъектов РФ. Команда Самарской области завоевала 32 медали.
Самарскую область на чемпионате представляли спортсмены из Самары Яна Костина, Вячеслав Ленский, Беляев Василий, Петрукович Альбина, Безногова Татьяна, Ганечкин Константин, Пульвер Кирилл, Запевалова Марина, Буков Андрей, Викулова Анастасия, из Тольятти Сухарев Сергей, Щевелев Егор, Иван Цыпленков, Дмитрий Ксенофонтов, Потешкина Ольга, а также Елизавета Тимонина из Отрадного.
Тренеры спортсменов: Лариса Олейникова, Николай Яськов, Анжелика Матвеева, Галина Сухарева, Сергей Иванов, Елена Белкова, Андрей Буков.
Результаты Чемпионата среди лиц с ПОДА:
Сергей Сухарев (класс S7) завоевал 3 золотых медали (дистанции 50 и 100 метров вольным стилем, 200 метров комплексным плаванием), серебро (50 м баттерфляем) и бронзу (100 м на спине).
Яна Костина (класс S1) - 2 золота (100 м на спине, 50 м на спине), 2 серебра (50 м вольный стиль, 200 вольный стиль в объединенном классе s1 - s2).
Кирилл Пульвер (класс S6) выиграл 3 серебряных медали (100 м и 400 м вольным стилем, 200 м комплексным плаванием).
Иван Цыпленков (класс S2) получил серебро (50 м брассом) и бронзу (100 м вольным стилем).
Вячеслав Ленский (класс S6) - серебро (100 м на спине), 2 бронзы (100 м и 400 м вольным стилем).
Егор Щевелев (класс S6) - бронза (50 м вольным стилем).
Самарские спортсмены дважды взяли бронзу в эстафетном плавании 4х50 вольным стилем и 4х50 комбинированная. В эстафете вольным стилем призерами стали Цыпленков Иван, Ленский Вячеслав, Пульвер Кирилл и Щевелев Егор, а в комбинированной эстафете: Ленский Вячеслав, Беляев Василий, Пульвер Кирилл, Ксенофонтов Дмитрий.
Елизавета Тимонина (класс S8) была четвертой на дистанции 400 м вольным стилем, также четвертой на дистанции 100 м брассом стала Марина Запевалова (класс SB9). Ганечкин Константин (класс S6) был 6 на дистанции 50м баттерфляем. Петрукович Альбина (класс S9) 7 на дистанции 400м вольным стилем. Безногова Татьяна (класс S10) была 8 на дистанции 400 м вольным стилем.
В общекомандном зачете среди лиц с ПОДА Самарская область заняла 7 место.
В Чемпионате среди ЛИН Ольга Потешкина (класс S14) получила серебро (100 м баттерфляем) и 3 бронзы (200 м вольным стилем, 200 м комплексным плаванием, 100 м на спине).
По итогам Чемпионата среди ЛНЗ Андрей Буков (класс S13) завоевал 2 золотых медали (50 м и 100 м баттерфляем) и серебро (50м вольным стилем).
Анастасия Викулова (класс S11) — 2 серебра (50 м и 100 м баттерфляем), 3 бронзы (400 м вольным стилем, 200 м комплексным плаванием и 50 м брассом), сообщает пресс-служба облправительства.
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