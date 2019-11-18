Самарские керлингисты - бронзовые призеры первенства России

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Команда Самарской области (Данила Гусев, Ярослав Трофименко, Данила Сазонов, Тимофей Куснеев) показала высокий результат, завоевав бронзовые награды.По итогам группового этапа самарские керлингисты заняли 1 место. В 1/4 финала была обыграна команда из Новосибирска. В полуфинале в упорной борьбе команда Самарской области уступила Московской области — 3:5. В матче за 3 место самарские спортсмены обыграли команду Татарстана, сообщает Минспорта региона.