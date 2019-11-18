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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарские керлингисты - бронзовые призеры первенства России

18 ноября 2019 13:22
94
Самарские керлингисты - бронзовые призеры первенства России
В Сочи состоялось первенство России по кёрлингу среди юношей до 19 лет.

Команда Самарской области (Данила Гусев, Ярослав Трофименко, Данила Сазонов, Тимофей Куснеев) показала высокий результат, завоевав бронзовые награды.

По итогам группового этапа самарские керлингисты заняли 1 место. В 1/4 финала была обыграна команда из Новосибирска. В полуфинале в упорной борьбе команда Самарской области уступила Московской области — 3:5. В матче за 3 место самарские спортсмены обыграли команду Татарстана, сообщает Минспорта региона.
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