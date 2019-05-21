Команда Самарской области заняла 5 место в "Туриаде" - 2019
21 мая 2019 12:30
93
С 14 по 17 мая на территории горнолыжного курорта «Хвалынский» Саратовской области состоялся спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального округа "Туриада" - 2019. Мероприятие в седьмой раз проводилось под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе в рамках общественно-значимых проектов.
Участниками "Туриады" в этом году стали более 700 человек из 14 регионов Приволжья – команды-победители региональных турслетов, команды студентов, обучающихся по специальности «Социально-культурный сервис и туризм», спортсмены, тренеры, инструкторы.
В открытии спортивно-туристских соревнованиях принял участие помощник полномочного представителя президента Приволжского федерального округа Владимир Сергеевич Колчин и заместитель председателя правительства Саратовской области Валентина Владимировна Гречушкина.
Самарскую область представляла делегация в составе 40 человек. Возглавляли делегацию председатель общественной организации «Самарская областная федерация спортивного туризма» Хакимов Рафик Ибрагимович и главный тренер Самарской области по спортивному туризму Писанов Андрей Николаевич. Участники самарской команды представляли следующие муниципальные образования Самарской области: г.Самара, г.Тольятти, г.Жигулевск, г.Сызрань, Кинель-Черкасский и Ставропольский муниципальные районы.
Одним из самых зрелищных событий стала спортивно-туристская эстафета на Кубок полномочного представителя Президента РФ в ПФО. Третью ступень пьедестала в соревнованиях заняли представители Самарской области, сообщает Минспорта региона.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1006
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
826
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1113
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8130
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8611
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8322
Спорт в регионе
21 мая 2019 13:53
Команде-победителю, набравшей наибольшее количество матчевых очков, вручат переходящий кубок. Спорт в регионе
75
21 мая 2019 12:30
Самарскую область представляла делегация в составе 40 человек. Спорт в регионе
93
21 мая 2019 10:06
В общекомандном зачете Самарская область заняла высокое 6 место. Спорт в регионе
117
21 мая 2019 09:30
По результатам матча в Самаре, ФК "Крылья Советов" занимает 13 место в турнирной таблице РПЛ. Спорт в регионе
164
20 мая 2019 13:18
Какие именно изменения, решат после окончания сезона. Спорт в регионе
283
19 мая 2019 18:45
Александр Фетисов прокомментировал ситуацию, в которой оказалась самарская команда на сегодняшний день. Спорт в регионе
539
18 мая 2019 22:40
Матч собрал 37276 зрителей. Спорт в регионе
728
Видео
16 мая 2019 12:21
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
350
15 мая 2019 13:42
Многие восхитились целеустремленностью кота. Социум
14414
11 мая 2019 12:38
Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли. В мире
551
10 мая 2019 11:31
Участники спели военные песни. Новости Тольятти
587
6 мая 2019 11:35
Инцидент произошел в норвежском море. В мире
1298
3 мая 2019 11:48
Он возник области на дороге Подстёпки-Ягодное. Происшествия
622
Фоторепортажи
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
376
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
454
7 мая 2019 17:35
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
456
1 мая 2019 17:13
Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
873
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
800
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
736
Мероприятия