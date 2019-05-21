Команда Самарской области заняла 5 место в "Туриаде" - 2019

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С 14 по 17 мая на территории горнолыжного курорта «Хвалынский» Саратовской области состоялся спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального округа "Туриада" - 2019. Мероприятие в седьмой раз проводилось под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе в рамках общественно-значимых проектов.Участниками "Туриады" в этом году стали более 700 человек из 14 регионов Приволжья – команды-победители региональных турслетов, команды студентов, обучающихся по специальности «Социально-культурный сервис и туризм», спортсмены, тренеры, инструкторы.В открытии спортивно-туристских соревнованиях принял участие помощник полномочного представителя президента Приволжского федерального округа Владимир Сергеевич Колчин и заместитель председателя правительства Саратовской области Валентина Владимировна Гречушкина.Самарскую область представляла делегация в составе 40 человек. Возглавляли делегацию председатель общественной организации «Самарская областная федерация спортивного туризма» Хакимов Рафик Ибрагимович и главный тренер Самарской области по спортивному туризму Писанов Андрей Николаевич. Участники самарской команды представляли следующие муниципальные образования Самарской области: г.Самара, г.Тольятти, г.Жигулевск, г.Сызрань, Кинель-Черкасский и Ставропольский муниципальные районы.Одним из самых зрелищных событий стала спортивно-туристская эстафета на Кубок полномочного представителя Президента РФ в ПФО. Третью ступень пьедестала в соревнованиях заняли представители Самарской области, сообщает Минспорта региона.