Жигулевская спортшкола получила новое имя

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- Приятно ли мне? Не то слово! Для меня это большая неожиданность - чтобы твоим именем назвали спортивную школу... Эмоции меня переполняют! - поделился спортсмен.

Сегодня в Жигулёвске состоялась церемония присвоения спортивной школе олимпийского резерва №3 имени двукратного Олимпийского чемпионапо боксу Олега Саитова. Об этом в твиттере сообщает Минспорта региона.Наш легендарный боксер в 16 лет переехал из Новокуйбышевска тренироваться в Жигулёвск. Тогда в городе сформировалась сильная школа бокса. Олег Элекпаевич стал заниматься у Игоря Петровича Уткина, с которым в дальнейшем и достиг олимпийских побед.