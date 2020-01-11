В Самаре 80 спасателей тушили пожар в частном жилом доме

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В 07:34,11 января, в Центр управления в кризисных ситуациях СО поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Самара, Плотничный переулок, 7.Горел частный одноэтажный жилой дом и надворные постройки, был объявлен повышенный ранг вызова – Пожар № 2.Площадь пожара составила 250 кв.м. В 09:46 пожар был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.Для тушения пожара привлекались 80 человек, 25 ед. техники, в том числе от МЧС России 62 человек, 18 ед. техники.Причина пожара устанавливается.При разборе конструкций на месте пожара пожарно-спасательными подразделениями были обнаружены бесхозные предметы, представляющие опасность, а также 11 баллонов с пропаном и кислородом. В целях безопасности пожарными были эвакуированы жители соседних домов в количестве 23 человек, 7 из которых дети, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС.