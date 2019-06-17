Самарские полицейские задержали водителя иномарки, который был пьян и вез женщину с ребенком

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При проверке документов у данного водителя были выявлены признаки опьянения. Кроме того, было установлено, что он не имеет водительского удостоверения, а автомобиль взял у знакомого. Документов удостоверяющих личность при водителе так же не было.Сотрудники полиции проверили документы у женщины, убедились, что она является мамой малыша и им не требуется помощь.Водитель был отстранен от управления транспортным средством, и ему было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте, но он отказался. Затем ему было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения в медицинском учреждении, от которого он так же отказался.На водителя Рено Клио был составлен административный протокол. Автомобиль помещен на спецстоянку.Женщину с ребенком знакомый увез домой.Сотрудниками полка ДПС водитель Рено Клио был доставлен в ОП для дальнейшего разбирательства, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: pixabay.com