Сотрудники Самарской Росгвардии помешали украсть с машины аккумулятор

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Противоправное деяние пресек экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в городе Кинель. Стражи правопорядка получили информацию о том, что двое неизвестных пытаются снять аккумулятор с припаркованного автомобиля. Патрульные незамедлительно проследовали на улицу Орджоникидзе, где случился инцидент.Уже подъезжая к месту происшествия, сотрудники вневедомственной охраны увидели двух мужчин – злоумышленники, заметив приближающуюся служебную машину Росгвардии, попытались скрыться на своем автомобиле. Патрульные помешали правонарушителям это сделать и задержали их. Жители Кинельского района 1998 и 1994 годов рождения были переданы полицейским для дальнейшего разбирательства. По его итогам сотрудники органов внутренних дел возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».