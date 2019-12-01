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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре водитель на иномарке двух пешеходов

1 декабря 2019 11:25
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В Самаре водитель на иномарке двух пешеходов
Автомобилист двигался сбил задним ходом.

Вчера, 30 ноября, в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП на улице Красноармейская в доме №127. 31-летний водитель иномарки «KIA Rio» сбил двух детей. Об этом сообщает областной главк.

По данным правоохранителей, мужчина выезжал с парковки задним ходом. В это время на дороге находилось два пешехода – 30 и 23 лет.

- Водитель нажал на газ и задавил пешеходов. Сейчас мы проводим проверку по факту этого ДТП. Уважаемые горожане, будьте внимательны, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате ДТП пешеходов отвезли в больницу с переломами ног.

На месте происшествия работали сотрудники полиции и «Скорая помощь».

Выясняются все обстоятельства случившегося, пишет ПроГородСамара.
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