В Кинель-Черкасском районе Самарской области двое детей погибли на пожаре
28 октября 2019 10:33
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Поздно вечером 27 октября поступило сообщение о пожаре в одноэтажном частном жилом доме по адресу: м.р. Кинель-Черкасский, н.п. Красная Горка, ул. Молодогвардейская, 55. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома эвакуированы женщина (1985 г.р.) и девочка (2015 г.р.,), которые были госпитализированы в ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ».
В 01.03 на месте пожара обнаружены пострадавшие (девочки 2016 г.р., 2018 г.р.).
В 01.33 28 октября объявлена ликвидация пожара на площади 80 кв. м. Для ликвидации пожара привлекались 42 человека, 17 ед. техники, от МЧС России 9 человек, 3 ед. техники.
Установлена предварительная причина пожара – аварийный режим работы электропроводки, сообщает облМЧС.
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