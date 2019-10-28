В Кинель-Черкасском районе Самарской области двое детей погибли на пожаре

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Поздно вечером 27 октября поступило сообщение о пожаре в одноэтажном частном жилом доме по адресу: м.р. Кинель-Черкасский, н.п. Красная Горка, ул. Молодогвардейская, 55. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома эвакуированы женщина (1985 г.р.) и девочка (2015 г.р.,), которые были госпитализированы в ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ».В 01.03 на месте пожара обнаружены пострадавшие (девочки 2016 г.р., 2018 г.р.).В 01.33 28 октября объявлена ликвидация пожара на площади 80 кв. м. Для ликвидации пожара привлекались 42 человека, 17 ед. техники, от МЧС России 9 человек, 3 ед. техники.Установлена предварительная причина пожара – аварийный режим работы электропроводки, сообщает облМЧС.