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Новости /  Политика /  Политика региона  

Лагеря СО примут на летний отдых детей пострадавших районов Иркутской области

3 июля 2019 23:27
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С инициативой выступил глава региона Дмитрий Азаров.
Лагеря СО примут на летний отдых детей пострадавших районов Иркутской области.

С инициативой выступил глава региона Дмитрий Азаров:

"Мы вошли в контакт с коллегами из Правительства Иркутской области, я переговорил с Полпредом Президента РФ СФО Сергеем Меняйло о том,какая помощь нужна. Коллеги из Иркутской области сообщили, что на данный момент им требуется помощь в организации летней оздоровительной кампании для деток из пострадавших районов. Коллеги попросили вывезти детей из пострадавших районов,чтобы за время их отдыха в СО достроили дома, привели в порядок города, посёлки, и дети вернулись бы в нормальные бытовые условия",- отметил Дмитрий Азаров.

Ожидается, что в область могут приехать около 100 детей из Иркутской области. Всем им за счёт регионального бюджета будут предоставлены условия для полноценного летнего отдыха, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.



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