Дмитрий Азаров обсудил с главой Кинеля социально-экономическое развитие города на ближайшие годы

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Губернатор Самарской областипровел рабочую встречу с главой города Кинель. Глава муниципалитета доложил Дмитрию Азарову о промежуточных итогах реализации нацпроектов и обозначил круг вопросов, решение которых положительным образом скажется на дальнейшем развитии города.В первый год реализации национальных проектов, инициированных Президентом страны, в городе благоустроено несколько общественных пространств, в том числе детский парк по улице Крымской, дворовые территории по адресам Маяковского, 86, 88, 90, а также обустроена универсальная спортивная площадка по адресу Украинская, 44. Кроме того, за 9 месяцев выполнен ремонт автомобильных дорог общей протяженностью более 5 км. Это участки дорог по улице Чехова от Фестивальной до Орджоникидзе, по Орджоникидзе от Светлой до Герцена, по Спортивной от Тимирязева до Испытателей. Владимир Чихирев рассказал, что благодаря экономии средств ведутся дополнительные работы по ремонту автомобильных дорог протяженностью более 1 км и ремонт дворовой территории по улице Маяковского, 74.Также на встрече был поднят вопрос о реконструкции участка дороги Кинель-Богатое. Часть автодороги уже была отремонтирована в этом году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», теперь предстоит привести в порядок так называемый участок «с нулевого по седьмой километр». Глава региона поручил министерству транспорта и автомобильных дорог изучить вопрос и подготовить информацию о проекте реконструкции.Многое делается в городе и по нацпроекту «Образование». На базе школы №8 открыт центр реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», на базе школы №7 создан детский технопарк «Мини-кванториум», а в школе №9 открыт кабинет технологии с современным оборудованием для занятия технических творчеством.Определенных успехов Кинелю удалось добиться в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение»: для медучреждений города были закуплены автомобили скорой помощи и приобретено специализированное оборудование для малоинвазивной хирургии. Однако есть и явные проблемы – показатель по укомплектованности медучреждений врачами общей практики составляет всего 65,6%.«Специфика муниципалитета в том, что у нас центральная районная и центральная городская больницы общие с районом. И если по району укомплектованность высокая, то несмотря на то, что у нас действует муниципальная программа поддержки здравоохранения, серьезных результатов это не приносит», – прокомментировал ситуацию глава Кинеля.Также одной из причин, по мнению Владимира Чихирева, является близость областного центра. «Самара находится в транспортной доступности, и это «оттягивает» часть врачей», – добавил мэр.Глава региона отметил, что Кинель – это не единственный муниципалитет области, который находится в аналогичной ситуации. Дмитрий Азаров поручил усилить работу по предоставлению жилья медработникам и закреплению кадров, а также поручил профильному министерству совместно с муниципалитетом изучить все «болевые точки» в области здравоохранения и разработать пути решения актуальных проблем.«Люди во многом судят об эффективности работы власти по факторам, определяющим их социальное самочувствие и по качеству предоставляемых медицинских услуг. Здесь работа муниципалитета крайне важна, но и с министром я этот вопрос в обязательном порядке проговорю, посмотрим, чем помочь», – подчеркнул в разговоре губернатор.Владимир Чихирев попросил Дмитрия Азарова посодействовать в решении давнего вопроса со строительством родильного дома, возведение которого началось еще в 2009 году. За первые пять лет работы над проектом был возведен только фундамент здания и каркас первого этажа. Далее возникла необходимость скорректировать проектно-сметную документацию, чтобы привести ее в соответствие современными строительными требованиями и нормами. «Пока велась работа над документацией, на базе областной клинической больницы имени Середавина открылся перинатальный центр, в связи с чем необходимость в роддоме в Кинеле отпала, –рассказал Глава муниципалитета. – Целесообразнее, на наш взгляд, рассмотреть возможность перепроектирования объекта под поликлинику. Просим помочь в решении этого вопроса».Дмитрий Азаров поручил главе Кинеля подготовить подробную информацию по данному объекту, чтобы профильные министерства смогли изучить вопрос и подготовить варианты наиболее рационального использования этого здания, передает пресс-служба облправительства.