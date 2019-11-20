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Депутат Госдумы Игорь Станкевич включился в борьбу за экологию Отрадного
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Новости /  Политика /  Политика региона  

Депутат Госдумы Игорь Станкевич включился в борьбу за экологию Отрадного

20 ноября 2019 21:55
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В его лице экологические активисты Отрадного, выступающие за закрытие предприятия «Реметалл-С», загрязняющего, по их мнению, местный воздух, нашли поддержку.
Экологические активисты Отрадного, выступающие за закрытие предприятия «Реметалл-С», загрязняющего, по их мнению, местный воздух, нашли поддержку в лице депутата Государственной Думы Игоря Станкевича , передает «СО» ОНЛАЙН.

Станкевич публично объявил , что завод выбрасывает вредные вещества в атмосферу ночью, а пробы воздуха берутся днем, именно поэтому жалобы местных жителей официально подтвердить до сих пор не удается.

Экологические конфликты вокруг «Реметалл-С» вспыхивают с завидной регулярностью. Последнее обострение случилось весной 2019 года. Тогда отрадненцы инициировали независимое исследование, в ходе которого выяснилось, что допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рядом с заводом превышена. В ходе разборок отрадненский суд даже пришел к выводу о необходимости остановки предприятия на 90 дней. Но «Реметаллу» удалось его обжаловать. Часть отрадненцев продолжает требовать закрытия предприятия, в городе не прекращаются уличные протесты.

В конфликт вмешался депутат Государственной думы РФ Игорь Станкевич. «Многочисленные обращения жителей Отрадного свидетельствуют, что выбросы, превышающие предельно допустимые концентрации взвешенных веществ и гидрохлорида, в атмосферный воздух продолжаются, причем ночью, а проверки контролирующих органов проводятся, когда нет выбросов», — отметил Станкевич в своем посте в Facebook. По его словам, эту проблему он уже обсудил с прокурором области и руководителем межрайонной природоохранной прокуратуры, которые согласились с его предложением о необходимости проведения замеров в присутствии заинтересованных сторон при работающем заводе. 
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Комментарии



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