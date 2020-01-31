Желтый уровень опасности: оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов патрулируют опасные участки дорог

101

Подобные погодные явления могут создавать условия для снежных заносов и заторов на дорогах.Ситуация на дорогах находится на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области. На трассах федерального и регионального значения работают оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов и дорожно-эксплуатационных служб.Предупреждаем автовладельцев о необходимости быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.Обо всех авариях или заторах на дорогах вы можете сообщать по телефонам: «01» (со стационарного) и «101» (с мобильного), или единому «телефону доверия» Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области 8(846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС