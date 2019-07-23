Вездеход с геологами упал в ущелье глубиной порядка 100-140 метров в Камчатском крае

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"При движении в сторону Агинского месторождения вездеход с пятью геологами упал в ущелье глубиной 100-140 метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, два человека погибли и еще три человека получили переломы различной степени тяжести.На место происшествия из Петропавловска-Камчатского направлена группа спасателей со спецоборудованием.