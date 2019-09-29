В Жигулевске прошел 28-й экологический марафон «Самарская Лука»

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Организаторами пробега являются администрация Жигулевска, министерство спорта Самарской области, Национальный парк «Самарская Лука», областная федерация легкой атлетики. А главной особенностью стала трасса марафона, пробегающая по самым живописным местам национального парка с видом на Волгу.Трасса марафона на дистанциях 10 км, 21 км и 42 195 метров проходит по территории Национального парка «Самарская Лука» и по автомобильной дороге М5 «Урал» – с. Ширяево. Из-за того, что движение по автомобильной дороге не перекрывалось, марафонцы бежали только по правой полосе дороги, по направлению движения.Церемония открытия марафона, в которой принимали участие глава Жигулевска Дмитрий Холин, руководитель управления развития физкультуры и массового спорта министерства спорта Самарской области Дмитрий Чесалин и председатель областной федерации легкой атлетики Александр Казмерчук, прошла на территории стадиона «Кристалл» в Жигулевске. После этого участники марафона – по оценкам организаторов, их было около 1000 человек - расселись по автобусам и отправились на трассу. А на стадионе продолжился городской спортивный праздник, в программу которого входили VIP-забег и забег дошколят, а также эстафеты семейных и школьных команд и среди коллективов физкультуры и спорта.Церемония награждения победителей и призеров марафона-2019 прошла на площадке у здания администрации села Ширяево.