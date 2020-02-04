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Новости /  Общество /  Социум  

В Самарской области за неделю зарегистрирован 13771 случай ОРВИ и гриппа

4 февраля 2020 18:09
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ОРВИ, грипп, а также коронавирус– это заболевания, которые передаются воздушно-капельным путем и вызываются различными вирусами.
В Самарской области за неделю с 27 января по 2 февраля зарегистрирован 13771 случай ОРВИ и гриппа.

ОРВИ, грипп, а также коронавирус– это заболевания, которые передаются воздушно-капельным путем и вызываются различными вирусами (вирусы гриппа, аденовирусы, парагриппа, респираторно-сентициальные вирусы и другие).

Для защиты организма от вирусов гриппа и ОРВИ необходимо соблюдать следующие меры профилактики:

Избегайте общение с людьми, у которых есть признаки заболевания (насморк, чихание, кашель, повышенная температура тела);
После каждой поездки в общественном транспорте, по приходу домой, необходимо тщательно вымыть руки. При себе рекомендуется иметь антибактериальные влажные салфетки или антибактериальный гель;
При контакте с больным членом семьи пользуйтесь маской;
Следуйте правилу «респираторного этикета» (здоровым не касаться руками носа, рта и глаз, а больным не посещать общественные места без медицинских масок, кашлять и чихать в носовые платки);
Чаще проводите влажную уборку и проветривание помещений;
Совершайтеежедневные прогулки на свежем воздухе (пешие прогулки позволят повысить устойчивость организма к простудным заболеваниям и избежать скопления людей в транспорте);
Ведение здорового образа жизни , как важное составляющее профилактики гриппа и ОРВИ для каждого человека, способствует повышению устойчивости организма к инфекционным заболеваниям.

Регулярные физические упражнения, тренировки способствуют укреплению иммунной системы, позволяя организму адекватно отвечать на воздействие респираторных вирусов.

Курильщики более склонны к респираторным заболеваниям и испытывают более частые простуды.

Нерациональное питание, дефицит белков, жиров, витаминов и микроэлементов является причиной вторичных иммунодефицитных состояний и благоприятным условиям для инфицирования вирусами гриппа и ОРВИ.

При появлении симптомов гриппа следует немедленно обратиться за медицинской помощью, не заниматься самолечением. Это позволит предотвратить возможность заражения гриппом других людей и снизить риск развития тяжелых осложнений.

Если в доме появился заболевший ОРВИ или гриппом, то необходимо:

- изолировать его от других;
- защитить органы дыхания при осуществлении ухода за больным. Для этой цели подойдут либо серийно выпускаемые, либо самодельно изготовленные маски, при условии, что их можно утилизировать или дезинфицировать после использования. Использование одноразовой медицинской маски предотвращает попадание в организм здорового человека капель респираторных выделений;
- тщательно мыть руки водой с мылом после каждого контакта с больным;
- постоянно проветривать и содержать в чистоте помещение, в котором находится больной;
- ни в коем случае не отправляйте заболевших детей в детский сад, школу, на культурно-массовые мероприятия. При гриппе крайне важно соблюдать постельный режим, так как при заболевании увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма.

Управление Роспотребнадзора по Самарской области напоминает, что при первых симптомов заболевания следует незамедлительно обратиться к врачу. Следует помнить, что раннее обращение за медицинской помощью позволяет своевременно установить правильный диагноз, назначить адекватное лечение, снизить риск осложнений. 



Фото из открытых источников
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