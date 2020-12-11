В Самарской области водитель на снегоходе врезался в забор и погиб

В прошедший четверг, 9 декабря в Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП с участием снегохода.
По информации ГИБДД 53-летний мужчина ехал на снегоходе по дачному массиву. Водитель выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и вылетел с дороги, врезавшись в металлический забор одного из участков.
Водитель снегохода от полученных травм скончался на месте до приезда медиков «скорой помощи». По факту произошедшей аварии проводится проверка, передает samarskie-voditeli.ru.
Фото из открытых источников
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