В Самарской области водитель на снегоходе врезался в забор и погиб

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В прошедший четверг, 9 декабря в Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП с участием снегохода.

По информации ГИБДД 53-летний мужчина ехал на снегоходе по дачному массиву. Водитель выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и вылетел с дороги, врезавшись в металлический забор одного из участков.

Водитель снегохода от полученных травм скончался на месте до приезда медиков «скорой помощи». По факту произошедшей аварии проводится проверка, передает samarskie-voditeli.ru.

Фото из открытых источников