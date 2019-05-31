В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением «Зеленый марафон»
31 мая 2019 21:00
114
- с 00:00 до 06:00 -1 июня 2019 года - по Волжскому проспекту от Студенческого переулка до ул. Маяковского;
- с 06:00 до 15:00 -1 июня 2019 года:
- по Волжскому проспекту от Студенческого переулка до ул. Лесной;
- по ул. Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;
-по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесной до ул. Кузбасской.
- с 15:00 до 16:00 - 1 июня 2019 года - по Волжскому проспекту от Студенческого переулка до ул. Маяковского.
Обращаем внимание горожан на необходимость заранее планировать маршрут следования, передает пресс-служба горадминистрации.
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