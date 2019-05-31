В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением «Зеленый марафон»

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением спортивно-социального мероприятия «Зеленый марафон» на территории города Самара будет временно ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара) по следующим участкам улиц:- с 00:00 до 06:00 -1 июня 2019 года - по Волжскому проспекту от Студенческого переулка до ул. Маяковского;- с 06:00 до 15:00 -1 июня 2019 года:- по Волжскому проспекту от Студенческого переулка до ул. Лесной;- по ул. Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;-по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесной до ул. Кузбасской.- с 15:00 до 16:00 - 1 июня 2019 года - по Волжскому проспекту от Студенческого переулка до ул. Маяковского.Обращаем внимание горожан на необходимость заранее планировать маршрут следования, передает пресс-служба горадминистрации.