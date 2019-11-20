В Самаре сотрудники ГИБДД установили на двух пешеходных переходах предупреждающие таблички

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В Самаре такие таблички установлены пока на двух нерегулируемых пешеходных переходах, на ул. Масленникова – Гая и ул. Галактионовской-Полевой.Места выбраны не случайно, на данных участках улично-дорожной сети были совершены наезды на пешеходов.Сотрудники ГИБДД рассчитывают, что подобные таблички проинформируют пешеходов и перед выходом на проезжую часть они будут внимательнее относится к ее переходу.В дальнейшем планируется размещение предупреждающих табличек на пешеходных переходах в местах наибольшего количества зарегистрированных ДТП, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области