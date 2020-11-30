В Самаре составлено 95 протоколов на нарушителей масочного режима в общественном транспорте

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Не доехать до пункта назначения по собственной вине рискует каждый пассажир общественного транспорта, пренебрегающий средством защиты органов дыхания. Требования к безопасности поездок остаются жесткими, а контроль по-прежнему организован в ежедневном режиме и не только в часы пик. Нарушители обязаны немедленно, не задерживая рейс, покинуть салон транспортного средства и пройти к полицейской машине для составления протокола. Так, сегодня уже в течение первого часа работы контролеров на Московском шоссе, где проверяли троллейбусы и автобусы, в том числе, маршрутные такси, в отношении 2-х недисциплинированных попутчиков были оформлены административные материалы по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. В дальнейшем эти протоколы, как и 93 предыдущих, будут направлены в суд для принятия решений.

За нарушение правил поведения в условиях введения режима повышенной готовности грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей. Протокольная практика началась с 1 октября, когда полиция подключилась к рейдам, организованным Департаментом транспорта Администрации Самары совместно с дежурными городского штаба ДНД и контрольно-ревизионными службами предприятий-перевозчиков.

«Вместе с тем с начала осени из наземного общественного транспорта были высажены 850 человек, а к поездке в метро не допущены 8188 «антимасочников». Технология контроля отработана до мелочей. Рейды будут продолжаться, пока наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Все меры направлены на то, чтобы свести к минимуму риски инфицирования. Доводы некоторых пассажиров о том, что они занимаются укреплением собственного иммунитета и не боятся заразиться, необоснованные, поскольку есть и бессимптомные случаи, при этом человек может быть распространителем вируса. Так что маской во время нахождения в общественных местах должен пользоваться каждый», - пояснил заместитель руководителя Департамента транспорта Самары Юрий Тапилин.

Инструктажи с персоналом транспортных предприятий продолжаются также в ежедневном режиме.

«Благодаря и таким рейдам, люди стали более ответственно относиться к собственному здоровью и окружающим. Мы также требуем от своих кондукторов и водителей, чтобы они не снимали маски до конца рейса. При подтверждении факта нарушения персонал привлекаем к дисциплинарной ответственности. На замечания и обращения в социальных сетях и по «горячей линии» реагируем оперативно – в тот же день проводим внутреннюю проверку. Законодательством предусмотрены и штрафные санкции - меры наказания одинаковы как для пассажиров-нарушителей, так и для сотрудников транспортных предприятий. Водитель имеет право снимать маску только в том случае, если он находится в застекленной, изолированной от пассажирского салона кабине», - подчеркнула Анна Замыцкая - пресс-секретарь компании «Самара Авто Газ», выполняющей автобусные перевозки по муниципальным маршрутам и заказу.

«Вполне возможно, что водители по телефонной связи сообщают друг другу о работе рейдовых бригад на тех или иных остановках и маршрутах в определенный период времени. Нас, проверяющих, это не смущает, ведь главная цель – добиться того, чтобы в общественном транспорте все без исключения были в масках», - добавил Юрий Тапилин.

Кроме того, для обеспечения безопасности перевозок общественный транспорт проходит дезинфекцию согласно регламенту. Например, в метро усиленно - каждые 2 часа все контактные поверхности на 10 станциях «подземки» обрабатываются хлорсодержащими средствами «Хлорамин Б» и «Сульфохлорантин Д», одобренными Роспотребнадзором. Особое внимание уделяется входным группам и кассовым залам, турникетным зонам и валидаторам, поручням эскалаторов и скамейкам на платформах ожидания поездов. Трехфазная наружная санобработка подвижного состава специальным моющим средством выполняется каждые 3 дня. А внутренние поверхности составов, выходящих на линию, дезинфицируют дважды в смену (при каждом заходе в электродепо).

Чтобы попасть в «подземку», наличие маски обязательно. В этой части ведется двойной контроль: силами службы транспортной безопасности муниципального предприятия «Самарский метрополитен», а также полицейскими.

«В условиях пандемии увеличился спрос на внедренную в этом году систему самообслуживания – терминалы покупки жетонов и пополнения транспортных карт. Более 75% наших пассажиров используют терминалы бесконтактной оплаты, исключая передачу наличных денег кассирам», - рассказал Первый заместитель директора – Главный инженер МП г. о. Самара «Самарский метрополитен» Алексей Гурьянов.

«Пока не все пассажиры привыкли к таким терминалам, поэтому при необходимости все же приходится консультировать. Чаще всего в этом нуждаются пенсионеры. Они, в частности, интересуются, как пошагово выполнить ту или иную операцию, дает ли сдачу автомат. Молодежи, обычно, помощь не требуется», - отметила кассир МП «Самарский метрополитен» Евгения Кумскова.

Напомним также, что с 20 ноября текущего года привычные кассы метрополитена работают по скорректированному графику. Приобрести жетоны и транспортные карты, активировать и пополнить их через кассовые окна можно ежедневно с 07:00 до 09:00 и с 16:00 до 18:00. В остальное время пассажирам рекомендуется воспользоваться автоматизированными терминалами. Это необходимо для задействования в полной мере нового программно-аппаратного комплекса и, как следствие, для минимизации распространения коронавирусной инфекции и сокращения контактов сотрудников и пассажиров, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации