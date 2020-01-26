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В Самаре отметили 77-ю годовщину со дня образования легендарной 2-й гвардейской Краснознаменной армии

26 января 2020 18:49
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Мероприятие началось с показа 20-минутного нового документального фильма про армию. После чего состоялась церемония вручения наград.
В Доме Офицеров Самарского гарнизона отметили 77-ю годовщину со дня образования 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии Центрального военного округа, которая является преемницей легендарной 2-й танковой армии Вооруженных Сил СССР.

В торжестве приняли участие командиры объединения, представители правительства Самарской области, общественные деятели, ветераны войны и Вооруженных Сил РФ, командиры и военнослужащие всех воинских частей и соединений, юнармейцы и жители города.

Мероприятие началось с показа 20-минутного нового документального фильма про армию. После чего состоялась церемония вручения наград. Начальник территориального центра обороны полковник Сергей Мордвинов получил благодарность от имени Президента Российской Федерации. Еще два офицера управления получили благодарности от имени командующего войсками Центрального военного округа. Также был зачитан приказ о награждении около 10 военнослужащих ведомственными наградами, свыше 30 - почетными грамотами от командующего 2-й общевойсковой армией. Согласно указу еще 150 военнослужащим была объявлена благодарность.

Награды и ценные подарки также были вручены от имени губернатора Самарской области. Руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов зачитал поздравительный адрес Дмитрия Азарова и передал офицерам и командованию армии благодарности и ценные подарки.

Командующий 2-й общевойсковой армией гвардии генерал-майор Андрей Колотовкин поблагодарил офицерский состав и отметил их ценность в поддержании высокой боевой готовности объединения.

«У нас профессиональный, опытный и волевой офицерский корпус, который позволяет на высоком организационно-методическом уровне выполнять стоящие перед объединением задачи, поддерживать высокий уровень полевой выучки военнослужащих по призыву и контракту, достойно представлять военный округ на различных учениях, - сказал командующий. - Уверен, что только прочная профессиональная взаимосвязь «командир – подчиненный», выражающаяся в неукоснительном следовании требованиям воинских уставов, заботе командиров и знании нужд своих подчиненных позволит в дальнейшем не опустить высокую планку, задаваемую командованием округа для наших соединений и частей».

***
2-я общевойсковая армия исторически является преемницей 2-й гвардейской Краснознаменной танковой армии Вооруженных Сил СССР. Ей по праву на вечное хранение и сбережение вручено Боевое знамя объединения, прошедшего славный боевой путь.

В боевой истории армии много героических вех. Среди них — сражение под Брянском, контрнаступление под Курском, освобождение Правобережной Украины. Самое непосредственное участие армия приняла в завершающих операциях Великой Отечественной войны под руководством маршала бронетанковых войск Семена Ильича Богданова. Это Корсунь-Шевченковская, Уманско-Ботошанская, Люблин-Брестская, Висло-Одерская, Восточно-Померанская и Берлинская операции.

За мужество, героизм, воинскую доблесть и образцовое выполнение боевых задач в годы Великой Отечественной войны свыше 103 тыс. воинов награждены орденами и медалями, а 221 из них присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Почти все соединения и воинские части армии награждены орденами, большинство из них удостоено почетных наименований.

За мужество и отвагу, проявленные в ходе современных военных конфликтов, тысячи военнослужащих армии были представлены к государственным и ведомственным наградам. 16 из них получили Золотую Звезду и Звание Героя Российской Федерации. Среди них бывшие командующие армией, а ныне и действующие командующие войсками Западного и Восточного военных округов Герои России генерал-полковник Александр Журавлев и генерал-лейтенант Геннадий Жидко, а также заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-майор Рустам Мурадов.

В повседневной боевой учебе гвардейцы также показывали высокие результаты и получали награды от руководства. Более 4,5 тыс. военнослужащих отмечены орденами и медалями по итогам учений «Южный щит», «Мирная миссия», «Нерушимое братство», а также серии стратегических учений под руководством Верховного Главнокомандующего и Министра обороны.

С 2019 года 2-й общевойсковой армией руководит кавалер ордена Александр Невского и двух орденов Мужества генерал-майор Андрей Владимирович Колотовкин. Под его руководством в сентябре 2019 года все воинские части и соединения получили высшую оценку на стратегических командно-штабных учениях «Центр-2019», где также принимали участие воинские контингенты Китая, Пакистана, Индии, Ирана, Казахстана и других стран. По итогам боевой подготовки в 2019 году большинство воинских частей и соединений за хорошие результаты были освобождены от сдачи контрольной проверки, а число подразделений, имеющих право носить почетное наименование «Ударное», увеличено вдвое с 14 до 27.

Сегодня 2-я Гвардейская общевойсковая армия – это самое крупное воинское формирование в Приволжском федеральном округе, входит в Центральный военный округ. В её составе находятся мотострелковая, артиллерийская, зенитная бригады, ракетная бригада, оснащённая ОТРК «Искандер-М», единственная в России миротворческая мотострелковая бригада, а также части инженерных войск, РХБ защиты, подразделения материально-технического обеспечения. Все они дислоцированы в Самарской, Пензенской, Оренбургской областях и Удмуртской Республике, передает пресс-служба Центрального военного округа.


Фото:   пресс-служба Центрального военного округа



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Комментарии


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