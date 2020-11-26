В Самаре открылась международная конференция «Цифровые технологии и научная дипломатия»

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26 ноября 2020 года в Самаре открылась Конференция «Цифровые технологии и научная дипломатия», в рамках которой начинающие специалисты вместе с опытными экспертами в области политики, международных отношений, информационных технологий и журналистики обсуждают вопросы использования цифровых технологий в научной и общественной дипломатии.

Ключевой темой конференции стала фейковая информация – явление, получившее широкое распространение в информационном пространстве в последние годы. В течение двух дней участники будут анализировать фейковую реальность, исследовать ее влияние на человека и общество и работать над методами противодействия распространению фальшивой информации.

Открыл конференцию заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Самарской области Фарит Мухаметшин. «Самарская область входит в число лидеров по внедрению цифровых платформ в различные сферы жизни: это цифровизация социальной среды общества – образование, медицина, управление городским хозяйством, высокотехнологичные проекты в различных областях промышленности и в целом народного хозяйства, а также взаимодействие граждан с государственными органами, что позволяет сделать эти процессы более эффективными и удобными», - отметил сенатор. Фарит Мухаметшин, представляющий в СФ исполнительный орган государственной власти Самарской области, подробно рассказал о реализации региональных составляющих национального проекта «Цифровая экономика». В соответствии с Указом Президента РФ от 21 июля 2020 года «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в октябре этого года Правительством России утверждается новая программа «Цифровой экономики», в разработке которой активно участвовал Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации. По мнению сенатора, главная задача программы - стимулировать появление таких цифровых сервисов, которые сделали бы жизнь граждан удобнее, позволяли бы вывести ее на качественно новый уровень. Это касается и бизнеса: необходимо снижать издержки для бизнеса, стимулировать конкуренцию, обеспечить доступ на новые рынки.

Сенатор выразил уверенность, что Самарская область будет лидером в реализации этой концепции. «Я знаю, с каким вниманием к нацпроекту «Цифровая экономика» относится Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров», - заявил Фарит Мухаметшин.

От имени Правительства Самарской области участников приветствовал руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков, который отметил проникновение цифровых технологий в жизнь жителей региона. «Темпы реализации национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, обеспечение интернетом социально значимых учреждений, развитие электронных государственных услуг, - все это ставит перед регионом много задач с точки зрения информационной безопасности. Речь идет о продумывании системы противодействия распространению фейковой информации — противоядия, которое бы помогло обществу и государству. Поэтому сегодня задача государства, дипломатов — наработать такую систему как на законодательном уровне, так и в практической сфере», - заявил он.

Вице-губернатор – руководитель Администрации Губернатора Самарской области Владимир Терентьев в своем видеообращении особо отметил, что использование недостоверной, фальшивой информации все чаще становится инструментом борьбы за влияние на личность, бизнес, государство. В качестве примера он привел принижение в информационном пространстве роли СССР в победе над фашистами во Второй мировой войне, которое массово тиражируется на Западе.

Конференция предоставила онлайн-участникам и заинтересованным слушателям возможность услышать мнение экспертов, задать им свои вопросы, а также поделиться своими идеями, направленными на преодоление «цифровых» вызовов, стоящих как перед Россией, так и перед другими государствами. «В решении данного вопроса очень важно мнение молодых людей», - отметил заместитель исполнительного директора Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. Горчакова Роман Гришенин, который высоко оценил роль Самарской области в организации столь полезных и актуальных мероприятий как конференция «Цифровые технологии и научная дипломатия».

Организатором данного мероприятия выступила Самарская региональная общественная организация «Мир Молодежи». Проект был реализован в рамках гранта Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова, при финансовой поддержке Администрации Губернатора Самарской области, организационной поддержке Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева и Проектного офиса цифрового развития Самарской области, в партнерстве с Информационно-аналитическим центром Московского государственного университета (ИАЦ МГУ) имени М. В. Ломоносова.

Представитель МИД России Мария Захарова отметила, что конференция «Цифровые технологии и научная дипломатия» стала настоящей дискуссионной площадкой международного уровня, объединив множество людей из разных стран мира, что очень важно для внешнеполитической повестки страны.

Президент Самарского национального исследовательского университета Виктор Сойфер заметил: «Цифровой мир прекрасен, но в нем очень много мистификаций, поэтому мы должны быть готовы критически относиться к информации, уметь отличать достоверные факты от вымышленных. Такая информационная гигиена необходима во время цифровой трансформации, на пороге которой мы стоим».

Руководитель Проектного офиса цифрового развития Самарской области Дмитрий Камынин отметил, что в настоящее время формируется особый тип социальных отношений. «Информационные технологии активно интегрируются в гуманитарную сферу, и теперь процессы цифровой трансформации невозможно представить без участия психологов, социологов, дипломатов. Надеюсь, результаты конференции «Цифровые технологии и научная дипломатия» раскроют наиболее важные и актуальные вопросы восприятия информации и противодействия распространению фейковой информации», - заявил он, передает пресс-служба облправительства.