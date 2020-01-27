В Самаре около Триумфальной арки на Аллее Трудовой Славы прошла акция «Блокадная свеча»

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Блокада длилась почти 900 дней. Всё это время немецкие войска вели непрерывные бомбардировки и артобстрелы города, предпринимали попытки захватить его. Все тяготы блокады пережила Галина Денисова - почётный гость мероприятия «Блокадная свеча». В 1941 в возрасте 5 лет без родителей она оказалась в осажденном городе на Ниве.«Когда началась блокада Ленинграда, мне исполнилось всего 5 лет. Отец был на фронте, а маму прямо с работы увезли на лесозаготовку. Я жила в детском саду. Мы – дети, видели, как люди умирали, как падали от голода прямо на улице и больше не вставали, город постоянно бомбили. Мы каждый год с дочерью ездим в Санкт-Петербург – почтить память родственников. То, что пережило наше поколение, невозможно забыть», - говорит Галина Денисова, житель блокадного Ленинграда.Важно отметить, что Триумфальная Арка в Кировском районе — один из самых молодых монументов в Самаре. Накануне 70-летия Победы в Великой Отечественной войне Герой Советского Союза Владимир Чудайкин вместе с другими ветеранами обратились тогда к Главе города Дмитрию Азарову с предложением установить на Аллее Трудовой Славы Триумфальную арку. Дмитрий Азаров поддержал инициативу ветеранов отремонтировать знаковое место.Монумент торжественно открыли в 2015 году на пересечении проспекта Юных Пионеров и Кирова. Арка — символ вклада куйбышевцев в дело Победы на фронте и в тылу. Это сооружение из белых гранитных плит высотой 15 метров и шириной 14 метров. Возвели мемориал по проекту заслуженного художника России Ивана Мельникова. На одной стороне размещены два бронзовых барельефа, посвященные военному и трудовому подвигу жителей города во время войны. Над ними расположены ордена Красной Звезды и Отечественной войны. На другой стороне – барельефы, на которых отлит текст о подвигах воинов и тружеников тыла, над ними — медаль «За трудовую доблесть» и Орден Красного Знамени.Парапеты Арки Победы с обеих сторон венчают бронзовые барельефы в виде Ордена Победы с Георгиевской лентой.В прошлом году на Алее Трудовой Славы жители замечали появление граффити на мемориалах. Подобные случаи вандализма недопустимы, уверены горожане. Сотрудник библиотеки №23 Ирина Хлебодарова рассказывает, какое важное значение имеет эта Аллея для жителей трудовой Безымянки. Фактически - это музей под открытым небом, где проводят экскурсии, знакомят молодёжь с трудовыми подвигами жителей Куйбышева – запасной столицы СССР в годы Великой Отечественной войны.«Здесь на мемориалах собрана слава нашего города в годы войны. Среди наших читателей есть труженики тыла, кто в 40-е годы трудился на оборонных предприятиях. Вместе с ними мы проводим экскурсии на Аллее Трудовой Славы и рассказываем юным жителям района, как важно ценить и оберегать это место », - говорит Ирина Хлебодарова, передает пресс-служба горадминистрации.