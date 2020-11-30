В Самаре мэрия решила, будут ли строить спорный детский садик на Шверника Чиновники учли мнение жителей двора

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Чиновники учли мнение жителей двора.

В Самаре мэрия приняла окончательное решение насчет возведения детского садика во дворе на ул.Шверника /Ново-Садовой, против которого протестовали местгные жители. Об этом в соцсетях заявила глава города Елена Лапушкина.

Напомним, конфликт разгорелся вокруг планов городской администрации возвести детский садик на территории двора домов м№2, 4, 6, 8, 10, 14 по ул.Шверника и №№2167, 218 и 220 по ул. Ново-Садовой. Несмотря на нехватку мест в ближайших детсадах, большинство местных жителей выступили категорически против возведения дошкольного учреждения у них под окнами. Жители заявили, что строительство детского сада оставит их без детских площадок, футбольного поля и парковок и высказали пожелание, чтобы садик построили в другом месте.

В мэрии попытались переубедить людей, предложив им различные варианты благоустройства прилегающей территории, однако местные жители не поддались на уговоры. По итогам встречи с инициативной группой 13 ноября чиновники заявили, что проведут поквартирный опрос и спросят мнение каждого жителя двора, и только после этого примут окончательное решение. Итог двухнедельных консультаций озвучила глава города Елена Лапушкина. Она заверила, что сад на спорной территории мэрия строить не будет, сообщает Самара-КП.

- Мы провели недели консультаций, дошли практически до каждого жителя квартала, чтобы услышать мнение и позицию всех, кто там проживает, - рассказала глава города. - Есть люди, которые горячо поддерживают и строительство детского сада, и развитие территории. Но есть люди, которые категорически «против», и мы не можем не учитывать их мнение. Ведь они взяли сами на себя ответственность и приняли это решение. Поэтому мы приняли решение, что построим садик на другой территории. Это решение принято исключительно на основе мнения жителей города.