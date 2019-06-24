В Екатеринбурге российские эксперты обсуждают мероприятий по развитию туризма в городах-организаторах ЧМ-2018

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Конференция по развитию туризма в городах-организаторах Чемпионата мира по футболу FIFA -2018 проходит в Екатеринбурге 24-25 июня. Представители органов власти и туриндустрии из Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской, Нижегородской, Калининградской, Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского края и Татарстана знакомятся с туристическим потенциалом Среднего Урала и оценивают отдельные объекты на предмет их включения в масштабные межрегиональные маршруты.«Эта конференция призвана определить точки межрегиональных маршрутов, сформировать программы для туристов для того, чтобы загрузить эти направления иностранными и российскими путешественниками. Сегодня открывается большое количество прямых авиарейсов из Екатеринбурга с другими субъектами, что позволяет крупным туроператорам более активно использовать туристскую инфраструктуру, которая была создана к Чемпионату мира по футболу. И нам есть, что предложить. Например, территория стадиона, где проводились игры, сегодня не просто спортивная площадка, но место для проведения мероприятий самых различных форматов – от небольших корпоративных до туристического форума, который объединил 2,5 тысячи участников из разных регионов», – рассказала директор центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова.Фото: @TicSamara