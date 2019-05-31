Радиостанция «Бизнес-ФМ» прекращает вещание в Самарской области

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— В июне радиостанция Бизнес ФМ прекращает свое вещание в Самаре! Хочу поблагодарить сотрудников радиостанции, каждый из которых, безусловно, внес свой вклад в ее развитие. Огромное спасибо экспертам, без которых эфир не был бы таким содержательным и интересным! Ваша открытость к сотрудничеству и профессионализм — это самое ценное, что приобрела радиостанция за семь лет вещания в Самаре, — пишет руководитель коллектива.В списке экспертов «Бизнес-ФМ» отмечены три десятка экспертов, однако, как отмечает Фурсевич, он неполный..По информации «Засекина», собственники «Радио Маруся», которое займет частоту, на которой вещало «БФМ», в настоящее время решают правовые вопросы, связанные с радиовещательной лицензией. Из-за проблем с ней в Самаре некоторое время на 90.6FM некоторое время «Бизнес-ФМ» будет продолжать вещание без самарских включений.Франшизой регионального «БФМ» владела уфимская компания, также организующая вещание в Башкортостане. А продажей рекламного времени на радиостанции занимался холдинг Валерия Кокнаева «Регион-Медиа».