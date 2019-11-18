Профсоюзные боссы от медицины надолго обеспечили себе хороший заслуженный отдых

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Профсоюз медиков впервые за несколько десятилетий сменил руководителя. Председатель организации Лидия Климентова покинула должность в связи с преклонным возрастом (81 год), а также настойчивыми рекомендациями сверху уступить дорогу молодым. Ее место заняла заведующая отделением реабилитации Самарского онкоцентра Татьяна Сивохина.Главная история начала разворачиваться после этого. По документам, которые оказались в распоряжении «Самарского обозрения», а также отзывам источников издания, которые получили доступ к внутренней информации, новые руководители, мягко говоря, оказались шокированы увиденным и планируют аудит деятельности прежних лидеров.Поводом для этого стали такие данные, как, например, зарплаты профбоссов. По крайней мере 7 человек из обкома (в том числе г-жа Климентова) в октябре получили на руки от 125,5 до 232 тысяч рублей на человека. Помимо этого, была начислена премия за подготовку конференции 11 ноября, причем до ее проведения. Всего такие премии получили 12 человек, начиная с Лидии Климентовой и заканчивая… водителем. Суммы варьировались от 6,5 до 103,5 тысяч. Итого из кармана областной профсоюзной организации медиков вынули еще 554 тысячи рублей. Странно здесь не только выплата премий за то, что входит в должностные обязанности этих людей, но и начисление ее до конференции.Наконец, в трудовом договоре с Лидией Климентовой оказался пункт, на основании которого ей полагается «социальная помощь в размере 12 должностных окладов». 11 октября она сама подписала соответствующее распоряжение, гарантировав себе таким образом совсем не бедную старость. А это уже миллионы рублей.Источники «Самарского обозрения» не исключают, что в результате аудита решение о премиях и «золотых парашютах» будет пересмотрено как не вполне соответствующее действующему законодательству. Все же Трудовой кодекс предполагает, что размер такого рода компенсации должен быть разумным и не носить характер дискриминации. Не говоря уже о том, что таких зарплат не получают даже главврачи, не говоря уже о средних зарплатах врачей.Фото: соцсети