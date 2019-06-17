Об итогах визита заместителя министра МВД РФ Виталия Шулики в Самарский кадетский корпус МВД
17 июня 2019 21:29
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Заместитель министра МВД РФ Виталий Шулика и депутат Госдумы Александр Хинштейн осмотрели учебные корпуса самарской «кадетки», его материальную техническую базу, а главное, — новое общежитие – объект завершающегося строительства. Они увидели, что здание почти готово к вводу в эксплуатацию. Необходимо доделать косметический ремонт, закупить новую мебель, оборудование, создать комнаты для самостоятельных занятий.
Новое общежитие на 350 мест даст возможность принять в новом учебном году большее количество кадетов, принявших решение связать свою дальнейшую судьбу с органами правопорядка.
«Самарский Кадетский корпус МВД России» был создан в 2014 году по инициативе депутата Государственной думы РФ от Самарской области Александра Хинштейна. Здесь получают среднее образование будущие полицейские, здесь же закладываются основы их профессионального образования и культуры.
Александр Хинштейн считает Самарскую «кадетку» особенной. За 5 лет своего существования в кадетском корпусе сложились свои традиции. Кадеты ежегодно принимают участие в военно-спортивном сборе воспитанников суворовских военных училищ МВД России, в «Параде Памяти», спортивных и профессиональных мероприятиях региона. Популярность Самарского кадетского корпуса МВД России растет год от года. На обучение в «СКК» приезжают дети из всех регионов России, в том числе из Дагестана, Республики Чечня, Крыма, Ульяновска, Саратова и других городов. В этой связи — создание нормальных, современных бытовых условия для кадетов –задача первостепенная. Заместитель министра МВД России Виталий Шулика это подтвердил. Он также поставил перед руководством Самарского регионального главка МВД задачи по созданию достойной материальной базы Самарского Кадетского корпуса и взял этот план мероприятий под личный контроль.
Александр Хинштейн, о нуждах самарских кадетов знает не понаслышке: «Старое общежитие уже не вмещает наших кадетов. Мы из-за этого не можем провести новый набор ребят. Я обратился к министру внутренних дел РФ с инициативой — о передаче находящегося в стадии завершения строительства спального корпуса общежития для нужд ГУ МВД по Самарской области именно Самарскому кадетскому корпусу. Это, на мой взгляд, разумно. Изначально общежитие закладывалось под нужды центра профессиональной подготовки МВД. На сегодняшний день центр подготовки ликвидирован. Для того, чтобы передача состоялась, я пригласил в Самару заместителя министра МВД России Виталия Шулику. Мы осмотрели саму «кадетку» и приняли ряд решений: первое – строящееся здание общежития передать Самарскому кадетскому корпусу. В нем будут размещены наши кадеты. И вторая задача, которую поставил замминистра – подготовить план развития «Самарского кадетского корпуса» до 2025 года. Это необходимо для того, чтобы включиться в федеральное финансирование и реконструировать корпуса кадетского корпуса под нужды образовательного учреждения. Нам очень важно, чтобы такое учебное заведение в системе МВД развивалось, чтобы оно было современным, отвечало всем сегодняшним требованиям, и чтобы дети, курсанты, которые сюда поступают, действительно поступали в высококлассное учебное заведение».
Фото: hinshtein.ru
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