Институт регионального развития организовал в Самаре проектную сессию с участием федеральных экспертов

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Мозговые штурмы по вопросам наполнения конкретными проектами программы научно-образовательного центра «Инженерия будущего (EngineFuture)» состоялись в трех блоках: с представителями правительства и академического сообщества региона, с индустриальными партнерами НОЦ и молодыми учеными вузов Самарской области.В мероприятии приняли участие:- заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов;- советник Губернатора Самарской области, генеральный директор АНО «Институт регионального развития» Ольга Михеева;- руководитель направления по взаимодействию с НОЦ АНО Корпоративная «Сетевая академия» Ростех Евгения Бурова;- председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН, профессор, президент ипочетный ректор СамГМУ Геннадий Котельников;- министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян;- министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов и представители его министерства;- заместитель министра промышленности Самарской области, руководитель департамента машиностроительного комплекса Олег Жадаев;- президент Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Виктор Сойфер;- директор Межвузовского научно-исследовательского центра по теоретическому материаловедению Владислав Блатов;- ректоры и проректоры Самарского университета, СамГТУ, СамГМУ, Самарского ГАУ, СамГУПС, Тольяттинского госуниверситета;- руководство самарского филиала Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук;- представители индустриальных партнеров НОЦ – АО «АВТОВАЗ», ПАО «Кузнецов», АО «Металлист-Самара», ООО «Самара-Авиагаз» и другие.Руководитель проектного офиса по сопровождению научно-образовательных центров при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, заместитель директора Фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» Дмитрий Санатов высоко оценил погруженность Самарской области в работу НОЦ:«Организационные изменения – это то, что происходит в начале работы самарского научно-образовательного центра «Инженерия будущего (EngineFuture)». Я был приятно удивлен, что к работе подключена Академия Ростех и выделен отдельный куратор по взаимодействию с самарским НОЦ – это говорит о том, что в компании уделяется большое внимание этому проекту. На федеральном уровне про Самару хорошо знают, виден результат глубокой информационной, организационной и коллаборационной деятельности управляющей компании – Института регионального развития. И сегодня я наблюдаю максимальное командное взаимодействие и самих участников консорциума НОЦ – вузов, молодых ученых, экспертов, академиков, индустриальных предприятий. Этобольшая работа, и у вас есть все шансы получать статус НОЦ мирового уровня в грядущем отборе».Напомним, самарский НОЦ «Инженерия будущего (EngineFuture)» определил для себя три основных вектора развития - это новые аэрокосмические системы, технологии, материалы и цифровые решения; медицинские технологии; передовые транспортные системы с интеллектуальными решениями. Проекты этих направлений войдут в программу самарского НОЦ, которая сегодня формируется на уровне ректоров и будет представлена губернатором Дмитрием Азаровым весной этого года в Москве. Задача - войти в следующую пятерку федеральных научно-образовательных центров и получить статус НОЦ мирового уровня. Основным ответственным лицом от ректорского сообщества Самарского региона за подготовку программы научно-образовательного центра губернатором назначен ректор СамГТУ Дмитрий Быков.В едином направлении, под руководством главы региона Дмитрия Азарова, в условиях жесткого графика, контролируемого управляющей компанией - Институтом регионального развития - и при поддержке всех участников консорциума НОЦ «Инженерия будущего (EngineFuture)» идет к намеченной цели: получению статуса НОЦ мирового уровня, и как следствие – развитию инновационной и технологической мысли для решения конкретных производственных задач предприятий сегодня и формированию рынков будущего, передает пресс-служба ИРР.