Две модельные библиотеки открылись в Октябрьске

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Модернизация обновленного пространства для интеллектуального отдыха состоялась в рамках национального проекта «Культура», реализуемого по поручению Президента России Владимира Путина. В Самарском регионе реализация нацпроекта проходит под личным контролем Губернатора Дмитрия Азарова, который является председателем рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Культура».Глава Октябрьска Александра Гожая поприветствовала участников мероприятия:«Мы рады, что сегодня мы открываем современную библиотеку нового поколения. Благодаря участию в национальном проекте «Культура» жители нашего города смогут бывать в этом уютном, замечательно организованном пространстве, где будет интересно не только маленьким читателям, но и взрослым, и представителям самого старшего поколения. Хочется, чтобы новый диалоговый центр «БиблДом» привлекал к интеллектуальному отдыху, доступному всем семьям. Я надеюсь, что здесь мы с вами со всеми еще не раз встретимся, а у «БиблДома» появится еще больше читателей».Пространство «Диалог с семьей» включает зону для малышей и их родителей. В модельной библиотеке нового поколения им. И. А. Крылова присутствует доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья: пандус, навигация, тактильные таблички и т.д. Информационно-образовательное пространство «Диалог сообществ» трансформируется в зал для творческих встреч, лекториев, просветительских мероприятий, здесь находится мини-сцена. Рабочие места, оборудованные новой компьютерной техникой, обеспечивают доступ к Национальной электронной библиотеке, Национальной электроннойдетской библиотеке, электронной библиотеке «ЛитРес». В обновленном «БиблДоме» есть достаточно мест для «Диалога с книгой», «Диалога будущего», а «ДиалогПРОчтение» – это отделы абонемента для детей и взрослых. Стоит отметить, что книжный фонд пополнился литературными новинками более чем на 2000 экземпляров.«Это уже восьмая модельная библиотека, которая открывается в Самарской области в рамках национального проекта «Культура». Отрадно видеть счастливыедетские лица. Наконец, ребята посетили обновленную библиотеку с прекрасной мебелью, интересными книгами, с новым мультимедийным оборудованием. Хочется верить, что в этом замечательном «БиблДоме» будет радостно и интересно познавать мир», - отметила представитель министерства культуры Самарской области Мария Пошехонова на открытии детской библиотеки им. А.С. Макаренко.В результате модернизации в помещениях проведен капитальный ремонт, на средства федерального бюджета закуплена новая мебель и современная компьютерная техника, проведен высокоскоростной интернет с доступом к популярным библиотечным ресурсам. А главное – книжный фонд увеличился более чем на 2 тыс. экземпляров.Диалоговый центр чтения для детей и подростков «БиблДом» модернизирован в современную модельную библиотеку, отвечающую стандартам сегодняшнего дня. Коллектив Центральной городской детской библиотеки им. А.С. Макаренко считает обновление прекрасным подарком к 70-летнему юбилею, который библиотека отмечает в этом году.«Это чудо, которое мы можем сегодня здесь лицезреть, радует и наших читателей, и сотрудников библиотеки. Дети радуются, прежде всего, обновленному фонду, комфортным площадкам, которые для них открылись. Теперь каждый наш читатель, каждый гость нашего города получит доступ к качественной литературе, электронным ресурсам и к широкому спектру услуг для детей и подростков в сфере культуры и образования», – говорит заведующая Центральной городской детской библиотеки им. А.С. Макаренко Елена Шляпкина.В пространствах обновленной библиотеки будут открыты новые направления работы: литературный театр для самых маленьких «Живое слово», клуб для дошкольников «Развивалочка», творческая лаборатория для подростков и студия мультипликации. Современные диалоговые центры будут востребованы в городе среди семей, воспитывающих детей и подростков.Всего в России переоснастят 660 муниципальных библиотек по модельному стандарту. В 2019 году Самарская область направила для участия в конкурсе десять заявок, девять из которых было одобрено. Всего библиотеки Самарской губернии получили 55 миллионов рублей, передает пресс-служба облправительства.