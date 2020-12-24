Акция "Игрушки для зверюшек" пройдет в Самарском зоопарке

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Акция направлена на обогащение среды обитания животных в зоопарке.

Животные как дети, они тоже искренны радуются подаркам и любят играть. Приглашаем всех посетить зоопарк и поучаствовать в акции, которая поможет сделать наших животных счастливее! Нашим животным можно подарить мячики и другие игрушки из пластика, дерева и резины, разные по размерам - большие и маленькие, но без отрывающихся деталей. Для сбора игрушек в зоопарке с 1 по 15 января будет установлен специальный ящик с пометкой «Игрушки для зверюшек». 15 января в 13-00 для посетителей в рамках акции проведут экскурсию, и раздадут нашим питомцам подаренные вами игрушки, а так же расскажут о поведенческих особенностях животных. Гости зоопарка смогут понаблюдать за нашими питомцами, за тем, как они будут радоваться и играть.