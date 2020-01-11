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Новости /  Общество /  Социум  

После массового отравления в Самаре сеть «Фарфор» выплатила пострадавшим огромную сумму

11 января 2020 13:13
127
После массового отравления в Самаре сеть Фарфор выплатила пострадавшим огромную сумму
В данный момент рестораны сети продолжают работу.

Напомним, происшествие случилось в августе прошлого года — тогда 63 человека попали в больницу с признаками пищевого отравления. Все они употребляли продукцию сети «Фарфор». После проведенной проверки надзорные органы выявили в некоторых продуктах присутствие сальмонеллы. После этого судебные приставы опечатали все рестораны сети, а полиция возбудила уголовное дело.

Как сообщает «Волга Ньюс», в сентябре на сеть наложили штраф в размере 600 тысяч рублей по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ ("Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан").

Так же стало известно, что решением Арбитражного суда ресторан осуществляет выплаты пострадавшим гражданам в результате массового отравления, включая компенсацию морального вреда, возмещение утраты заработка на период болезни, стоимости заказа, расходов на лечение, . В настоящее время уже выплачено потерпевшим 1 миллион сто тысяч рублей, пишет ПроГородCамара.
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