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Новости /  Общество /  Социум  

1 декабря в Самаре стартует «Варежка добра»

1 декабря 2019 11:14
63
1 декабря в Самаре стартует Варежка добра
Мероприятие пройдет в городе уже в шестой раз.

С 1 декабря 2019 по 1 февраля 2020 г вы можете подарить подарки хвостикам, которые остались совершенно одни в этом огромном городе. За все время существования данного проекта было оказано немало помощи бездомным животным: помощь лекарствами, питанием и амуницией, пишет ПроГородСамара.

Чтобы стать Участником акции достаточно:
- Разместить плакат о акции, предоставить возможность оставлять купленные подарки у вас!
- Рассказать о акции на работе, организовать сбор помощи среди сотрудников!
- Принять участие в благотворительном флешмобе #варежкадобра
- Организовать в школе Уголок по сбору кормов "Варежка Добра" Рассказать детям о животных, которым необходима помощь￼
- Рассказать о акции друзьям, родственникам, знакомым!
- Рассказать о акции в социальных сетях, сделать перепост! Поставить хэштег #варежкадобра
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Комментарии



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