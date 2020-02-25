Самарские ученые изобретают магнитный "скальпель" для лечения рака
25 февраля 2020 14:29
39
"Мы хотим воздействовать на онкоклетки на микроуровне с помощью специального оборудования. Пока мы в процессе разработки. Есть планы по открытию межвузовской лаборатории, где будут работать инженеры, биологи и медики-онкологи", - сообщила доцент Самарского университета, кандидат технических наук Ирина Беляева.
Ученые предлагают уничтожать больные клетки с помощью импульсного магнитного поля, создаваемого разработанной в университете установкой. При определенном уровне напряженности магнитное поле повреждает клетки, что вызывает их гибель. Самарская разработка будет оказывать точечное воздействие, чтобы минимизировать повреждение здоровых клеток, находящихся около опухоли.
"Есть такое техническое понятие как скин-слой, в котором действует импульсное магнитное поле. С помощью определенных параметров можно воздействовать именно на слой больных клеток, которые, к примеру, находятся под здоровыми клетками, и не повреждать при этом здоровые. То есть, оказывать точечное воздействие, пройдя на заданную глубину", - пояснила Беляева.
Воздействие на клетки длится считанные доли секунды. Эксперименты над злокачественными клетками самарские ученые пока еще не проводили, на первом этапе исследований магнитный "скальпель" был опробован на здоровых стволовых клетках. Серия опытов, проведенных над мезенхимальными стромальными клетками, способными дифференцироваться в клеточные элементы "плотных" органов и тканей, позволила выстроить точную топографию влияния импульсов магнитного поля на слои клеток и определить необходимые для терапии частоты и уровни мощности поля. Так, например, экспериментально установлено, что большинство клеток начинают погибать при импульсах мощностью свыше 3 килоджоулей. При меньшей напряженности поля с клетками также происходят различные изменения: например, у них может меняться полярность или появляться упорядоченная структура. Самарский способ воздействия магнитными импульсами на живые клетки уже получил российский патент.
В экспериментах используется компактная магнитно-импульсная установка размерами примерно 50 на 70 см. Подобные установки различных модификаций Самарский университет изготавливает и поставляет для российских и зарубежных предприятий, где они используются в производственных целях - для сборки кабелей ракет-носителей, высокоточной штамповки деталей самолетов, производства элементов трубопроводных систем, сварки заготовок из алюминиевых и медных сплавов, передает пресс-служба Самарского университета.
Фото: пресс-служба Самарского университета
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
25 февраля 2020 14:14
В газете отражаются актуальные и интересные темы для осужденных. Социум
27
25 февраля 2020 14:02
Он пройдет в эту субботу, 29 февраля 2020 г. в Тольятти. Социум
60
25 февраля 2020 13:50
Верховный суд принял решение о включении НДС в оценку недвижимости. Социум
51
Здравоохранение
24 февраля 2020 16:54
Региональный Минздрав уже проводит проверку по данному факту. Здравоохранение
279
23 февраля 2020 11:53
Вместе с главой региона больницу посетила также глава Роспотребнадзора Анна Попова. Здравоохранение
424
21 февраля 2020 11:57
Организовано лабораторное обследование всех прибывающих из КНР. Здравоохранение
252
Новости медицины
29 января 2020 16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их. Новости медицины
655
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
454
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15360
Туризм
24 февраля 2020 17:37
Задача любого журнала о путешествиях заключается в демонстрации разнообразии мира и взаимосвязи всего живого на планете. Сегодня трэвел-СМИ отводится особая... Туризм
300
24 февраля 2020 17:37
Задача любого журнала о путешествиях заключается в демонстрации разнообразии мира и взаимосвязи всего живого на планете. Сегодня трэвел-СМИ отводится особая... Туризм
32
11 февраля 2020 13:16
Рейсы запустят уже с лета. Туризм
464
Образование
25 февраля 2020 14:29
Ученые предлагают уничтожать больные клетки с помощью импульсного магнитного поля, создаваемого разработанной в университете установкой. Образование
25
22 февраля 2020 12:23
Речь идет об объектах, которые принадлежат образовательным учреждениям. Образование
484
21 февраля 2020 19:03
21 февраля в Доме дружбы народов прошли мероприятия, посвященные Международному Дню родного языка. Образование
465
Культура
25 февраля 2020 12:12В МХАТе им. Горького впервые за 15 лет открыли оркестровую яму благодаря гастролям Самарского театра оперы и балета
Был представлен спектакль «Три маски короля». Культура
111
24 февраля 2020 12:20
Все желающие могут принять участие в акции и фотосессии со сказочными героями и прирученными питомцами зоопарка. Культура
408
22 февраля 2020 10:25
Рейтинг составлялся среди городов с населением более 2 млн человек. Культура
437
Мир домашних животных
25 февраля 2020 11:47Услуги зоогостиницы Мухтар в Самаре
С появлением собаки в доме у всех владельцев жизнь кардинально меняется. Теперь каждый день будет наполнен яркими моментами, скучать не придется, ведь... Мир домашних животных
19
14 февраля 2020 22:56
Приехав к родителям девушки в Сызрань четыре года назад, молодая пара взяла к себе в дом милого маленького котика. Мир домашних животных
99
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
380
Мода
7 февраля 2020 15:53Женский трикотаж. Модные платья и рубашки
Очень популярным предметом гардероба для многих женщин являются платье и рубашка. Мода
116
29 января 2020 10:26Как выбрать костюм ребенку на выпускной из детского сада?
При подборе детского наряда в детский детсад потребуется придерживаться целым рядом отличительных черт, для того, чтобы торжественный вечер помнился, как... Мода
110
20 января 2020 07:43Серебряные украшения – особенности
Ювелирные изделия, выполненные из серебра, наделены свойством магнетизма. Мода
150
Видео
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
403
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
852
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2815
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1199
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
2292
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1740
Фоторепортажи
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
306
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
521
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
595
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1321
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1831
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1857
Мероприятия