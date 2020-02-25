Самарские ученые изобретают магнитный "скальпель" для лечения рака

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"Мы хотим воздействовать на онкоклетки на микроуровне с помощью специального оборудования. Пока мы в процессе разработки. Есть планы по открытию межвузовской лаборатории, где будут работать инженеры, биологи и медики-онкологи", - сообщила доцент Самарского университета, кандидат технических наук Ирина Беляева.Ученые предлагают уничтожать больные клетки с помощью импульсного магнитного поля, создаваемого разработанной в университете установкой. При определенном уровне напряженности магнитное поле повреждает клетки, что вызывает их гибель. Самарская разработка будет оказывать точечное воздействие, чтобы минимизировать повреждение здоровых клеток, находящихся около опухоли."Есть такое техническое понятие как скин-слой, в котором действует импульсное магнитное поле. С помощью определенных параметров можно воздействовать именно на слой больных клеток, которые, к примеру, находятся под здоровыми клетками, и не повреждать при этом здоровые. То есть, оказывать точечное воздействие, пройдя на заданную глубину", - пояснила Беляева.Воздействие на клетки длится считанные доли секунды. Эксперименты над злокачественными клетками самарские ученые пока еще не проводили, на первом этапе исследований магнитный "скальпель" был опробован на здоровых стволовых клетках. Серия опытов, проведенных над мезенхимальными стромальными клетками, способными дифференцироваться в клеточные элементы "плотных" органов и тканей, позволила выстроить точную топографию влияния импульсов магнитного поля на слои клеток и определить необходимые для терапии частоты и уровни мощности поля. Так, например, экспериментально установлено, что большинство клеток начинают погибать при импульсах мощностью свыше 3 килоджоулей. При меньшей напряженности поля с клетками также происходят различные изменения: например, у них может меняться полярность или появляться упорядоченная структура. Самарский способ воздействия магнитными импульсами на живые клетки уже получил российский патент.В экспериментах используется компактная магнитно-импульсная установка размерами примерно 50 на 70 см. Подобные установки различных модификаций Самарский университет изготавливает и поставляет для российских и зарубежных предприятий, где они используются в производственных целях - для сборки кабелей ракет-носителей, высокоточной штамповки деталей самолетов, производства элементов трубопроводных систем, сварки заготовок из алюминиевых и медных сплавов, передает пресс-служба Самарского университета.Фото: пресс-служба Самарского университета