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Новости /  Новости Тольятти  

В Тольятти состоится военно-исторический фестиваль «Россiя. ХХ векъ»

2 июля 2019 22:22
54
20 и 21 июля в парковом комплексе истории техники.
В Тольятти состоится военно-исторический фестиваль «Россiя. ХХ векъ». 

20 и 21 июля в парковом комплексе истории техники.

В программе две реконструкции:

- 20 июля - «Эхо Афгана» (советско-афганская война 1979-1989);
- 21 июля - операция «Багратион» (лето 1944) освобождение Белоруссии, передает TicSamara


Фото:   TicSamara 
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