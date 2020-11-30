В Самаре раскрыто хищение с предприятия подкрановых путей на 630 тысяч

136

Руководитель одного из предприятий Самарской области выразил благодарность следователям.

На имя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Александра Винникова поступило письмо, в котором директор одного из предприятий Самарской области поблагодарил сотрудников и руководство следственного управления Управления МВД России по городу Самаре.

«Выражаю глубокую признательность за то, что в рядах самарских сотрудников органов внутренних дел присутствуют неравнодушные к проблемам людей служители порядка. Благодаря их профессионализму расследование уголовного дела по факту хищения имущества предприятия завершилось его направлением в суд для рассмотрения по существу», - указывает автор письма.

Как следует из материалов уголовного дела, за помощью в полицию обратилось руководство предприятия, специализирующегося на предоставлении услуг по аренде и лизингу строительных машин и оборудования. Граждане сообщили, что со складского помещения похищено имущество, принадлежащее предприятию - подкрановые пути в количестве 4,5 звеньев. Материальный ущерб составил более 630 тысяч рублей.

В ходе проделанной работы следователи установили причастность к хищению сотрудника данного предприятия. По данным следствия, мужчина 1973 года рождения, работающий инженером и имеющий доступ к складу с техникой, распорядился имуществом предприятия по собственному усмотрению в пользу другой строительной компании.

В отношении подозреваемого следственной частью по раскрытию организованной преступной деятельности следственного управления Управления МВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ «Присвоение или растрата». В настоящий момент уголовное дело в обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

«Профессионализм и безупречное исполнение служебных обязанностей, грамотные действия, терпение и настойчивость, - так характеризует работу самарских следователей благодарный гражданин, - уверен, что именно скрупулезность, особенное внимание к деталям и человечность сотрудников позволили поставить точку в расследовании».

Руководство самарской полиции высоко ценит мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности, сообщает облМВД.