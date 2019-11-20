Арестован уроженец Самары, экс-министр транспорта Нижегородской области
20 ноября 2019 22:17
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Как сообщает ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Канавинский районный суд Нижнего Новгорода заключил под стражу бывшего министра транспорта и автомобильных дорог региона Вадима Власова.
"Суд избрал в отношении обвиняемого Власова меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и шесть суток, то есть по 24 декабря 2019 года включительно, - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе райсуда.
Экс-министру инкриминируется ч.2 ст.285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). Подробности дела в суде не приводят.
Вместе с тем информированный источник уточнял агентству, что уголовное дело связано со строительством дороги в пригороде Нижнего Новгорода.
Власов возглавлял министерство с конца 2017 года, в августе 2019 года покинул правительство по собственному желанию.
Справка НИАСам
С 2003 по 2004 год, Власов работал в качестве инженера-куратора отдела инженерно-мостовых сооружений и дорожного строительства и руководителя проекта вышеуказанного общества.
В 2004 году, перешел на должность директора ООО «Мостдорстрой ДВИ».
Начиная с 2005 года, опытный управленец последовательно замещал должности руководителя управления контрольно-разрешительной деятельности в сфере автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса, руководителя управления аналитики, главного консультанта, руководителя управления контроля производства работ и консультанта отдела управления качеством Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
"Суд избрал в отношении обвиняемого Власова меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и шесть суток, то есть по 24 декабря 2019 года включительно, - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе райсуда.
Экс-министру инкриминируется ч.2 ст.285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). Подробности дела в суде не приводят.
Вместе с тем информированный источник уточнял агентству, что уголовное дело связано со строительством дороги в пригороде Нижнего Новгорода.
Власов возглавлял министерство с конца 2017 года, в августе 2019 года покинул правительство по собственному желанию.
Справка НИАСам
Вадим Власов родился 15 ноября 1978 года в городе Самара. В 2001 году, окончил Самарскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Трудовую деятельность, молодой специалист начал непосредственно по окончании ВУЗа, с должности мастера дорожного участка Общества с Ограниченной Ответственностью «Инстройпроект ДВИ».
С 2003 по 2004 год, Власов работал в качестве инженера-куратора отдела инженерно-мостовых сооружений и дорожного строительства и руководителя проекта вышеуказанного общества.
В 2004 году, перешел на должность директора ООО «Мостдорстрой ДВИ».
Начиная с 2005 года, опытный управленец последовательно замещал должности руководителя управления контрольно-разрешительной деятельности в сфере автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса, руководителя управления аналитики, главного консультанта, руководителя управления контроля производства работ и консультанта отдела управления качеством Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
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