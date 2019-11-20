Арестован уроженец Самары, экс-министр транспорта Нижегородской области

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Вадим Власов родился 15 ноября 1978 года в городе Самара. В 2001 году, окончил Самарскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Трудовую деятельность, молодой специалист начал непосредственно по окончании ВУЗа, с должности мастера дорожного участка Общества с Ограниченной Ответственностью «Инстройпроект ДВИ».



С 2003 по 2004 год, Власов работал в качестве инженера-куратора отдела инженерно-мостовых сооружений и дорожного строительства и руководителя проекта вышеуказанного общества.



В 2004 году, перешел на должность директора ООО «Мостдорстрой ДВИ».



Начиная с 2005 года, опытный управленец последовательно замещал должности руководителя управления контрольно-разрешительной деятельности в сфере автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса, руководителя управления аналитики, главного консультанта, руководителя управления контроля производства работ и консультанта отдела управления качеством Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.