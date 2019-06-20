В Чапаевске разбойник напал на почтальона
20 июня 2019 10:20
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62-летняя женщина-почтальон около 11 часов пришла в одну из квартир дома, расположенного на ул. Силикатной в городе Чапаевск Самарской области с целью выдачи пенсии проживающей там пенсионерке.
Вслед за женщиной-почтальоном в квартиру проник неизвестный. Мужчина, демонстрируя почтальону предмет, похожий на нож, потребовал передать находящиеся при ней материальные ценности. После чего выдернул сумку из рук и выбежал из квартиры. В сумке находились денежные средства, бланки на получение пенсий, сотовый телефон и документы.
На маршруте патрулирования, в близлежащем дачном массиве инспекторы ДПС ОГИБДД Отдела МВД России по городу Чапаевск заметили мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым, который, заметив патрульный автомобиль, попопытался скрыться. В ходе непродолжительного преследования злоумышленник был задержан и доставлен в ближайший отдел полиции для разбирательства. В дальнейшем, при осмотре дачного массива, следователем совместно с сотрудником экспертно-криминалистического отделения были изъяты: сумка-почтальона с документами на имя женщины 1957 года рождения и сотовый телефон, похищенные у потерпевшей, а также нож.
Сотрудниками полиции установлена личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления мужчина, 1994 года рождения, уроженец города Реж Свердловской области, сообщает облМВД.
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