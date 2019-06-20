Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 20 июня, 11:30
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +26 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 20/06:
USD 63.98
-0.36
EUR 71.64
-0.59
Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Чапаевске разбойник напал на почтальона

20 июня 2019 10:20
62
В Чапаевске разбойник напал на почтальона
Задержанный - Свердловской области.

62-летняя женщина-почтальон около 11 часов пришла в одну из квартир дома, расположенного на ул. Силикатной в городе Чапаевск Самарской области с целью выдачи пенсии проживающей там пенсионерке.

Вслед за женщиной-почтальоном в квартиру проник неизвестный. Мужчина, демонстрируя почтальону предмет, похожий на нож, потребовал передать находящиеся при ней материальные ценности. После чего выдернул сумку из рук и выбежал из квартиры. В сумке находились денежные средства, бланки на получение пенсий, сотовый телефон и документы.

На маршруте патрулирования, в близлежащем дачном массиве инспекторы ДПС ОГИБДД Отдела МВД России по городу Чапаевск заметили мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым, который, заметив патрульный автомобиль, попопытался скрыться. В ходе непродолжительного преследования злоумышленник был задержан и доставлен в ближайший отдел полиции для разбирательства. В дальнейшем, при осмотре дачного массива, следователем совместно с сотрудником экспертно-криминалистического отделения были изъяты: сумка-почтальона с документами на имя женщины 1957 года рождения и сотовый телефон, похищенные у потерпевшей, а также нож.

Сотрудниками полиции установлена личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления мужчина, 1994 года рождения, уроженец города Реж Свердловской области, сообщает облМВД.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
19 июня 2019  15:21
На томаты свежие владелец груза предоставил фальсифицированные фитосанитарные документы.
Незаконный ввоз 18 тонн томатов в Россию из Туркменистана предотвратили инспекторы Россельхознадзора СО
На томаты свежие владелец груза предоставил фальсифицированные фитосанитарные документы.  Закон
282
19 июня 2019  11:08
В Тольятти выявили факт фиктивной регистрации граждан
В Тольятти выявили факт фиктивной регистрации граждан
Женщине грозит лишение свободы на срок до трех лет. Закон
251
19 июня 2019  09:35
Конституционный суд признал незаконными немотивированные отказы властей согласовать митинги
Конституционный суд признал незаконными немотивированные отказы властей согласовать митинги
Что касается организаторов, то они не могут быть полностью освобождены от обеспечения общественной безопасности. Закон
213
18 июня 2019  23:19
О том, в какой колонии будут находиться футболисты, согласно правилам ФСИН, станет известно только после того, как осуждённые прибудут на место.
Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом
О том, в какой колонии будут находиться футболисты, согласно правилам ФСИН, станет известно только после того, как осуждённые прибудут на место.  Закон
276
18 июня 2019  22:55
Дмитрия Сазонова обвиняют в получении взятки.
Дело Дмитрия Сазонова передано очередному следователю
Дмитрия Сазонова обвиняют в получении взятки.   Закон
290
18 июня 2019  15:45
Автомобилист потратил почти год на суды, доказывая, что не ездил пьяным за рулем. Когда его якобы поймали на нетрезвом вождении, водитель отдыхал за границей. Оказалось, кто-то подделал права на его имя.
«У водителей нет шансов». Мошенники придумали новую схему
Автомобилист потратил почти год на суды, доказывая, что не ездил пьяным за рулем. Когда его якобы поймали на нетрезвом вождении, водитель отдыхал за границей.... Закон
2911
18 июня 2019  11:45
Работа самарских «коллекторов» под контролем
Работа самарских «коллекторов» под контролем
Общая сумма штрафов, вынесенных «коллекторам», составила более 1 млн 200 тысяч рублей. Закон
247
Весь список
Происшествия
20 июня 2019  11:08
Житель Жигулевска захватил чужой земельный участок в 600 кв. м., огородив его забором
Житель Жигулевска захватил чужой земельный участок в 600 кв. м., огородив его забором
Приставы побудили мужчину освободить квадратные метры соседей и демонтировать ограждение.  Происшествия
20
20 июня 2019  09:43
В Самарской области прекратили деятельность религиозной группы
В Самарской области прекратили деятельность религиозной группы
Закрыта их молельная комната. Происшествия
92
19 июня 2019  22:37
Авария произошла вечером в среду в Лазаревском районе Сочи.
В Сочи автомобиль после ДТП снес остановку с детьми: один ребенок погиб
Авария произошла вечером в среду в Лазаревском районе Сочи.  Происшествия
246
Весь список
Криминал
20 июня 2019  10:20
В Чапаевске разбойник напал на почтальона
В Чапаевске разбойник напал на почтальона
Задержанный - Свердловской области. Криминал
61
20 июня 2019  10:06
В Самарской области ищут подозреваемого в ограблении сотрудника торговой точки
В Самарской области ищут подозреваемого в ограблении сотрудника торговой точки
Очевидцев просят обращаться в полицию. Криминал
69
19 июня 2019  10:04
Жительница Новокуйбышевска украла у матери телевизор
Жительница Новокуйбышевска украла у матери телевизор
После этого ее задержали с наркотиками. Криминал
219
Весь список


Видео
19 июня 2019  09:40
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В последние месяцы вулкан проявлял активность.
В мире
224
13 июня 2019  13:51
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту Профстажировки»
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки»
Самарская область стала одним из пилотных регионов.
Социум
420
7 июня 2019  13:11
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге.
Экономика региона
382
7 июня 2019  12:57
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО Газпромбанк»
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО «Газпромбанк»
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов.
Экономика региона
352
5 июня 2019  14:03
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Ситуация произошла на 17-ом км.
Социум
446
3 июня 2019  12:51
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. 
Здравоохранение
445
Весь список

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
435
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
349
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
614
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
643
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
377
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
686
Весь список

Мероприятия
Фестиваль военно-патриотической песни «Память» пройдет в Самарской области
В Борском районе пройдет XXI областной мордовский фестиваль «Масторавань тундо»
Судебные приставы 4 федеральных округов обменяются опытом в Самаре
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные