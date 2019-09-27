Я нашел ошибку
сегодня  Пятница, 27 сентября, 10:37
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +9 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/09:
USD 64.29
0.1
EUR 70.38
-0.21
Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Жигулевске задержали подозреваемого в незаконном обороте 2 кг наркотиков

27 сентября 2019 09:19
83
В Жигулевске задержали подозреваемого в незаконном обороте 2 кг наркотиков
Санкция статьи предусматривает пожизненное лишения свободы.

В сентябре текущего года сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по г. Жигулевску на 962 км трассы М5 «Урал» был остановлен автомобиль «DaewooNexia», в салоне которого находилось три человека. В ходе беседы с водителем правоохранители заметили, что один из пассажиров стал заметно нервничать. Стражи порядка приняли решение осмотреть личные вещи пассажиров, находящихся в транспортном средстве.

В ходе осмотра в присутствии понятых в рюкзаке, принадлежавшем жителю Самары 1996 года рождения, были обнаружены и изъяты полиэтиленовые пакеты с порошкообразным веществом белого цвета. Изъятое направлено на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Установлено, что вещество содержит в своем составе наркотическое средство N- метилэфедрон, общей массой более 2 кг, что соответствует особо крупному размеру. Из материалов уголовного дела следует, что злоумышленник намеревался незаконно сбыть запрещенное вещество на территории Самарской области».

Временно безработный, ранее к уголовной ответственности не привлекавшийся предполагаемый злоумышленник признал свою вину. Сотрудники полиции установили, что мужчина направлялся на попутном автомобиле из г. Москва в г. Самара и никто из попутчиков не знал, что у него при себе имеются наркотические средства. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
26 сентября 2019  20:59
СК признал потерпевшими по делу семь несовершеннолетних.
Дело подозреваемого в изнасиловании детей священника передали в Москву
СК признал потерпевшими по делу семь несовершеннолетних.   Закон
259
26 сентября 2019  19:36
Судья пояснил, что "в представленных материалах нет доказательств организации массовых беспорядков, только административного правонарушения".
СК закрыл дело о массовых беспорядках против Алексея Миняйло
Судья пояснил, что "в представленных материалах нет доказательств организации массовых беспорядков, только административного правонарушения".  Закон
246
25 сентября 2019  21:57
Необычное подпольное игорное заведение выявила полиция Самарского района.
Проигравшие посетители игорного клуба расплачивались пожертвованиями на благотворительность
Необычное подпольное игорное заведение выявила полиция Самарского района.  Закон
354
25 сентября 2019  21:02
Суд принял решение отправить под стражу генерал-майора МВД РФ Александра Мельникова, который был задержан по делу о покушении на мошенничество
Генерал МВД Мельников арестован по делу о мошенничестве
Суд принял решение отправить под стражу генерал-майора МВД РФ Александра Мельникова, который был задержан по делу о покушении на мошенничество  Закон
310
25 сентября 2019  19:07
Его обвиняют в покушении на крупное мошенничество.
В Москве задержали генерала МВД Александра Мельникова
Его обвиняют в покушении на крупное мошенничество.  Закон
334
25 сентября 2019  17:25
Сам подсудимый накануне объяснил в суде, что украл картину из желания "привлечь внимание, "хайпануть".
Похититель картины Куинджи из Третьяковки подаст апелляцию на приговор
Сам подсудимый накануне объяснил в суде, что украл картину из желания "привлечь внимание, "хайпануть".   Закон
304
25 сентября 2019  11:37
Судебные приставы Самарской области ограничили 3,5 тысячи должников в праве вождения Из них 70% — должники по алиментам.
Судебные приставы Самарской области ограничили 3,5 тысячи должников в праве вождения
Из них 70% — должники по алиментам. Закон
364
Весь список
Происшествия
27 сентября 2019  10:00
Военные получили сроки за осквернение мемориала в Будённовске
Военные получили сроки за осквернение мемориала в Будённовске
Они кидали в огонь цветы, принесенные к памятнику. Происшествия
41
26 сентября 2019  14:23
Спасатели искали его два дня.
В Самарской Луке заблудился мужчина из Екатеринбурга
Спасатели искали его два дня.  Происшествия
313
26 сентября 2019  13:20
В Тольятти мужчина упал с 14 этажа
В Тольятти мужчина упал с 14 этажа
Врачи уже не могли ему помочь. Происшествия
315
Весь список
Криминал
27 сентября 2019  09:19
В Жигулевске задержали подозреваемого в незаконном обороте 2 кг наркотиков
В Жигулевске задержали подозреваемого в незаконном обороте 2 кг наркотиков
Санкция статьи предусматривает пожизненное лишения свободы. Криминал
81
26 сентября 2019  14:04
Двое активистов революционной группы хотели взорвать самарский хлебозавод №5
Двое активистов революционной группы хотели взорвать самарский хлебозавод №5
В дело вмешались оперативники ЦПЭ и ФСБ, юных террористов повязали. Криминал
345
26 сентября 2019  11:55
Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью экс-мэра Новокуйбышевска
Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью экс-мэра Новокуйбышевска
Дело квалифицировано по статье до самоубийства. Криминал
211
Весь список


Видео
21 сентября 2019  09:44
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
429
17 сентября 2019  10:59
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря.
В стране
407
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
571
9 сентября 2019  10:06
Певец Денис Клявер: Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела
Певец Денис Клявер: "Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела"
Артист принял участие в праздновании Дня города.
Культура
392
9 сентября 2019  09:32
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Накануне в Самаре отметили День города.
Социум
874
2 сентября 2019  10:53
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности.
В стране
457
Весь список

Фоторепортажи
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1118
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
781
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1024
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1186
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
641
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2504
Весь список

Мероприятия
Команда из Самары победила в конкурсе молодых кардиологов России
В Самаре прошла акция «Письмо водителю пассажирского автобуса»
В Самарском политехе пройдут «Борисовские чтения»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные