В Жигулевске задержали подозреваемого в незаконном обороте 2 кг наркотиков
27 сентября 2019 09:19
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В сентябре текущего года сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по г. Жигулевску на 962 км трассы М5 «Урал» был остановлен автомобиль «DaewooNexia», в салоне которого находилось три человека. В ходе беседы с водителем правоохранители заметили, что один из пассажиров стал заметно нервничать. Стражи порядка приняли решение осмотреть личные вещи пассажиров, находящихся в транспортном средстве.
В ходе осмотра в присутствии понятых в рюкзаке, принадлежавшем жителю Самары 1996 года рождения, были обнаружены и изъяты полиэтиленовые пакеты с порошкообразным веществом белого цвета. Изъятое направлено на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Установлено, что вещество содержит в своем составе наркотическое средство N- метилэфедрон, общей массой более 2 кг, что соответствует особо крупному размеру. Из материалов уголовного дела следует, что злоумышленник намеревался незаконно сбыть запрещенное вещество на территории Самарской области».
Временно безработный, ранее к уголовной ответственности не привлекавшийся предполагаемый злоумышленник признал свою вину. Сотрудники полиции установили, что мужчина направлялся на попутном автомобиле из г. Москва в г. Самара и никто из попутчиков не знал, что у него при себе имеются наркотические средства. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
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