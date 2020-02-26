Объявлен международный конкурс на разработку мастер-плана территории, прилегающей к стадиону "Самара Арена"
26 февраля 2020 19:06
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Конкурс стал частью комплексной работы, начатой регионом еще в 2019 году. Она включает в себя проведение аналитического исследования и организацию профессионального архитектурно-градостроительного конкурса. Инициатором проекта выступила Корпорация развития Самарской области при поддержке Правительства Самарской области и Администрации городского округа Самара. Для проведения исследования и организации конкурсной процедуры было выбрано Агентство стратегического развития «ЦЕНТР».
Стадион «Самара Арена» был построен специально к Чемпионату мира по футболу 2018, проходившему в России. УЕФА присвоила стадиону высшую четвертую категорию. Территория, прилегающая к «Самара Арене», занимает площадь 360 га в черте города. Она ограничена улицами Ташкентская и Демократическая, а также Волжским и Московским шоссе. Для понимания масштабов: на ней можно разместить более пятисот футбольных полей.
Эффективное использование инфраструктуры, созданной к мундиалю, стало важнейшей задачей для регионов, которым повезло принять у себя матчи чемпионата. Самарская область одной из первых в нашей стране предприняла попытку интегрировать столь крупный спортивный объект в ткань города за счет грамотного освоения прилегающей к нему территории. В случае успеха решения, опробованные здесь, могут быть применены на подобных площадках в других частях нашей страны.
Дмитрий Азаров, председатель жюри, губернатор Самарской области:
«Территория, прилегающая к стадиону «Самара Арена», сегодня является одним из центров притяжения жителей всей области и многочисленных туристов. Наследие Чемпионата мира по футболу, который мы успешно провели в Самаре в 2018 году, активно используется. Наша задача состоит в том, чтобы не просто сохранить уже созданную инфраструктуру, но и придать новый импульс развитию этой перспективной площадки. В связи с этим мы приняли решение о проведении международного конкурса. Уверен, что лучшие архитекторы и проектировщики общественных пространств смогут представить интересные, во многом даже уникальные решения, которые позволят сделать эту территорию точкой притяжения жителей региона и гостей со всего мира».
Окружающее «Самара Арену» пустующее сегодня пространство превышает по площади стадион более, чем в 13 раз. Такие размеры территории позволяют тщательно спланировать и создать на ней фактически с нуля новый современный район с необходимым социальным, культурным и экономическим назначением. Главной архитектурной и функциональный доминантой этой части города остается стадион «Самара Арена». Общественные обсуждения о том, что лучше разместить на столь масштабном участке, начались сразу после ввода объекта в эксплуатацию. Со стартом конкурса дискуссия перейдет в финальную, практическую стадию.
Елена Лапушкина, глава городского округа Самара:
«От реализации данного проекта мы ждем, в первую очередь, социального эффекта, импульса для развития городского сообщества, а также стимулирования экономики города.
Проектные предложения должны быть привлекательными для инвесторов и соответствовать самым взыскательным требованиям людей к организации пространства.
Я бы хотела, чтобы участники конкурса, архитекторы, потенциальные инвесторы подошли к процессу моделирования функционала территории максимально творчески с учетом мирового опыта и новейших подходов к формированию городской среды».
В рамках проведения комплекса работ по работе с объектами наследия ЧМ по футболу 2018 и подготовки к конкурсу экспертами Агентства стратегического развития «ЦЕНТР» было проведено аналитическое исследование по оценке потенциала постсоревновательного развития территории, прилегающей к стадиону. В результате этой работы был определен ее градостроительный потенциал и проведено всестороннее маркетинговое исследование по ключевым направлениям рынка недвижимости. Эксперты «ЦЕНТРа» проанализировали транспортную инфраструктуру и естественные ограничения участка, назвали необходимые для постройки объекты. Одной из задач исследования стал анализ релевантных мировых проектов комплексного развития территорий, сопряженных с крупными спортивными объектами, аналогичных «Самара Арене». На основе этой информации были подготовлены предложения и рекомендации по наиболее целесообразному размещению объектов различного целевого назначения на этой территории. Результаты исследования скоро будут представлены широкой общественности и доступны для свободного изучения на официальном сайте конкурса.
Максим Сойфер, член жюри, генеральный директор ОАО «Корпорация развития Самарской области»:
«Корпорация заинтересована в привлечении к участию в конкурсе максимального числа профильных организаций, имеющих практический опыт в разработке и реализаций подобных концепций комплексного развития территорий. Основной задачей конкурса мы видим как формирование наиболее широкого перечня вариантов концепций, так и окончательный выбор вариантов развития территории вокруг стадиона «Самара Арена». В данной связи особую надежду мы, безусловно, возлагаем на компетентное жюри, в чьем профессионализме нет никаких сомнений».
Конкурс проходит в два этапа и завершится 18 июня. Прием заявок на участие в нем будет продолжаться до 20 марта. На первом этапе жюри должно будет назвать трех финалистов, которые приступят к созданию максимально эффективных и экономически обоснованных концепций комплексного развития территории. Принять участие в конкурсе смогут российские и зарубежные профессиональные организации, специализирующиеся в сфере архитектуры, проектирования, разработки концепций развития общественных пространств, объектов коммерческой и жилой недвижимости, мастер-планирования, экономики, финансов и контентного проектирования.
Сергей Георгиевский, глава Организационного комитета конкурса, генеральный директор Агентства стратегического развития «ЦЕНТР»:
«Благодаря проведению чемпионата мира по футболу стадион «Самара Арена» получил известность во всем мире. Эта архитектурная доминанта имеет такое же важное значение для города, как и знаменитая набережная Волги. Территория, прилегающая к стадиону, должна быть использована максимально эффективно. Мы хотим, чтобы в этом проекте нашло отражение всё лучшее, что существует сегодня в современной архитектуре и урбанистике, чтобы на самарской земле были воплощены самые передовые архитектурные идеи нашего времени».
Для участия необходимо заполнить заявку на официальном сайте конкурса www.samarena.life, предоставить портфолио выполненных проектов, демонстрирующих релевантный проекту опыт, а также эссе с описанием основных идей, которые лягут в основу будущего мастер-плана.
На основании этих материалов жюри определит трех финалистов конкурса. Общий призовой фонд конкурса – 14 400 000 рублей. Все вышедшие в финал команды получат по 2 400 000 рублей (включая налоги и сборы) каждая. По результатам голосования жюри и распределения мест в финале команды дополнительно получат: победитель — 3 600 000 рублей, участник, занявший второе место, — 2 400 000 рублей, участник, занявший третье место — 1 200 000 рублей, передает пресс-служба горадминистрации.
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Комментарии
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26 февраля 2020 19:06
Это один из первых проектов, призванный сделать спортобъекты, построенные к ЧМ-2018, центрами развития городов, общественной, деловой, культурной жизни. Благоустройство региона
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Если будет организован пешеходный переход, пропускная способность дороги резко снизится, и это будет провоцировать ДТП. Благоустройство региона
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