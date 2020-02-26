Я нашел ошибку
Главные новости: 
По словам следователя, Коновалов дал признательные показания. Бывшего сотрудника МВД перевели под домашний арест.
Суд перевел под домашний арест экс-полицейского из дела Голунова
Автором победного гола на 70 минуте в ворота красноярцев стал Алексей Войченко.
"Енисей" – "Крылья Советов"-м – 0:1
Ранее президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные из-за ситуации в Крыму в марте 2014 года.
В Крыму назвали продление санкций США лицемерием
Учительница прооперирована, ее состояние средней степени тяжести.
Друзья рассказали о школьнике, ранившем учительницу в Ульяновске
Этот день необходимо объявить выходным.
Путин согласился провести голосование о Конституции 22 апреля
Победители и призеры игр регионального этапа получили сертификаты на приобретение хоккейной экипировки до 100 000 рублей, а лучшие тренеры – гранты в размере 10 000 рублей.
Три команды юных хоккеистов представят СО на Всероссийских соревнованиях «Золотая шайба» в Сочи
Участники трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений рассмотрели преимущества ведения электронной трудовой книжки.
Состоялось заседание Самарской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
Заместитель председателя Правительства Самарской области и министр образования и науки региона вместе с родителями сдадут ЕГЭ по истории.
В Самаре пройдет акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
сегодня  Среда, 26 февраля, 22:09
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 26/02:
USD 65.52
0.6
EUR 71.24
0.78
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Объявлен международный конкурс на разработку мастер-плана территории, прилегающей к стадиону "Самара Арена"

26 февраля 2020 19:06
111
Это один из первых проектов, призванный сделать спортобъекты, построенные к ЧМ-2018, центрами развития городов, общественной, деловой, культурной жизни.
Сегодня, 26 февраля, в информационном агентстве ТАСС был дан старт Открытому международному конкурсу на разработку мастер-плана территории площадью 360 га, прилегающей к стадиону «Самара Арена». Это один из первых проектов, призванный сделать спортивные объекты, построенные к Чемпионату мира по футболу 2018 года, центрами развития городов, общественной, деловой, культурной жизни.

Конкурс стал частью комплексной работы, начатой регионом еще в 2019 году. Она включает в себя проведение аналитического исследования и организацию профессионального архитектурно-градостроительного конкурса. Инициатором проекта выступила Корпорация развития Самарской области при поддержке Правительства Самарской области и Администрации городского округа Самара. Для проведения исследования и организации конкурсной процедуры было выбрано Агентство стратегического развития «ЦЕНТР».

Стадион «Самара Арена» был построен специально к Чемпионату мира по футболу 2018, проходившему в России. УЕФА присвоила стадиону высшую четвертую категорию. Территория, прилегающая к «Самара Арене», занимает площадь 360 га в черте города. Она ограничена улицами Ташкентская и Демократическая, а также Волжским и Московским шоссе. Для понимания масштабов: на ней можно разместить более пятисот футбольных полей.

Эффективное использование инфраструктуры, созданной к мундиалю, стало важнейшей задачей для регионов, которым повезло принять у себя матчи чемпионата. Самарская область одной из первых в нашей стране предприняла попытку интегрировать столь крупный спортивный объект в ткань города за счет грамотного освоения прилегающей к нему территории. В случае успеха решения, опробованные здесь, могут быть применены на подобных площадках в других частях нашей страны.

Дмитрий Азаров, председатель жюри, губернатор Самарской области:

«Территория, прилегающая к стадиону «Самара Арена», сегодня является одним из центров притяжения жителей всей области и многочисленных туристов. Наследие Чемпионата мира по футболу, который мы успешно провели в Самаре в 2018 году, активно используется. Наша задача состоит в том, чтобы не просто сохранить уже созданную инфраструктуру, но и придать новый импульс развитию этой перспективной площадки. В связи с этим мы приняли решение о проведении международного конкурса. Уверен, что лучшие архитекторы и проектировщики общественных пространств смогут представить интересные, во многом даже уникальные решения, которые позволят сделать эту территорию точкой притяжения жителей региона и гостей со всего мира».

Окружающее «Самара Арену» пустующее сегодня пространство превышает по площади стадион более, чем в 13 раз. Такие размеры территории позволяют тщательно спланировать и создать на ней фактически с нуля новый современный район с необходимым социальным, культурным и экономическим назначением. Главной архитектурной и функциональный доминантой этой части города остается стадион «Самара Арена». Общественные обсуждения о том, что лучше разместить на столь масштабном участке, начались сразу после ввода объекта в эксплуатацию. Со стартом конкурса дискуссия перейдет в финальную, практическую стадию.

Елена Лапушкина, глава городского округа Самара:

«От реализации данного проекта мы ждем, в первую очередь, социального эффекта, импульса для развития городского сообщества, а также стимулирования экономики города.
Проектные предложения должны быть привлекательными для инвесторов и соответствовать самым взыскательным требованиям людей к организации пространства.
Я бы хотела, чтобы участники конкурса, архитекторы, потенциальные инвесторы подошли к процессу моделирования функционала территории максимально творчески с учетом мирового опыта и новейших подходов к формированию городской среды».

В рамках проведения комплекса работ по работе с объектами наследия ЧМ по футболу 2018 и подготовки к конкурсу экспертами Агентства стратегического развития «ЦЕНТР» было проведено аналитическое исследование по оценке потенциала постсоревновательного развития территории, прилегающей к стадиону. В результате этой работы был определен ее градостроительный потенциал и проведено всестороннее маркетинговое исследование по ключевым направлениям рынка недвижимости. Эксперты «ЦЕНТРа» проанализировали транспортную инфраструктуру и естественные ограничения участка, назвали необходимые для постройки объекты. Одной из задач исследования стал анализ релевантных мировых проектов комплексного развития территорий, сопряженных с крупными спортивными объектами, аналогичных «Самара Арене». На основе этой информации были подготовлены предложения и рекомендации по наиболее целесообразному размещению объектов различного целевого назначения на этой территории. Результаты исследования скоро будут представлены широкой общественности и доступны для свободного изучения на официальном сайте конкурса.

Максим Сойфер, член жюри, генеральный директор ОАО «Корпорация развития Самарской области»:

«Корпорация заинтересована в привлечении к участию в конкурсе максимального числа профильных организаций, имеющих практический опыт в разработке и реализаций подобных концепций комплексного развития территорий. Основной задачей конкурса мы видим как формирование наиболее широкого перечня вариантов концепций, так и окончательный выбор вариантов развития территории вокруг стадиона «Самара Арена». В данной связи особую надежду мы, безусловно, возлагаем на компетентное жюри, в чьем профессионализме нет никаких сомнений».

Конкурс проходит в два этапа и завершится 18 июня. Прием заявок на участие в нем будет продолжаться до 20 марта. На первом этапе жюри должно будет назвать трех финалистов, которые приступят к созданию максимально эффективных и экономически обоснованных концепций комплексного развития территории. Принять участие в конкурсе смогут российские и зарубежные профессиональные организации, специализирующиеся в сфере архитектуры, проектирования, разработки концепций развития общественных пространств, объектов коммерческой и жилой недвижимости, мастер-планирования, экономики, финансов и контентного проектирования.

Сергей Георгиевский, глава Организационного комитета конкурса, генеральный директор Агентства стратегического развития «ЦЕНТР»:

«Благодаря проведению чемпионата мира по футболу стадион «Самара Арена» получил известность во всем мире. Эта архитектурная доминанта имеет такое же важное значение для города, как и знаменитая набережная Волги. Территория, прилегающая к стадиону, должна быть использована максимально эффективно. Мы хотим, чтобы в этом проекте нашло отражение всё лучшее, что существует сегодня в современной архитектуре и урбанистике, чтобы на самарской земле были воплощены самые передовые архитектурные идеи нашего времени».

Для участия необходимо заполнить заявку на официальном сайте конкурса www.samarena.life, предоставить портфолио выполненных проектов, демонстрирующих релевантный проекту опыт, а также эссе с описанием основных идей, которые лягут в основу будущего мастер-плана.

На основании этих материалов жюри определит трех финалистов конкурса. Общий призовой фонд конкурса – 14 400 000 рублей. Все вышедшие в финал команды получат по 2 400 000 рублей (включая налоги и сборы) каждая. По результатам голосования жюри и распределения мест в финале команды дополнительно получат: победитель — 3 600 000 рублей, участник, занявший второе место, — 2 400 000 рублей, участник, занявший третье место — 1 200 000 рублей, передает пресс-служба горадминистрации.




Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Благоустройство региона
26 февраля 2020  19:06
Это один из первых проектов, призванный сделать спортобъекты, построенные к ЧМ-2018, центрами развития городов, общественной, деловой, культурной жизни.
Объявлен международный конкурс на разработку мастер-плана территории, прилегающей к стадиону "Самара Арена"
Это один из первых проектов, призванный сделать спортобъекты, построенные к ЧМ-2018, центрами развития городов, общественной, деловой, культурной жизни.  Благоустройство региона
110
25 февраля 2020  19:07
Если будет организован пешеходный переход, пропускная способность дороги резко снизится, и это будет провоцировать ДТП.
Пешеходного перехода у «Скалы» и «Золотого яблока» не будет
Если будет организован пешеходный переход, пропускная способность дороги резко снизится, и это будет провоцировать ДТП.   Благоустройство региона
289
25 февраля 2020  12:57
Стало известно, когда самарские пляжи начнут готовить к купальному сезону
Стало известно, когда самарские пляжи начнут готовить к купальному сезону
Обслуживающую компанию выберут сразу на три года. Благоустройство региона
236
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
21 февраля 2020  21:44
Топ-5 стиральных машин 2020 года
Топ-5 стиральных машин 2020 года
 Топ-5 стиральных машин 2020 года. Рассмотрим лидеров в каждой категории и определим победителя. Капитальный ремонт в Самаре
235
11 февраля 2020  18:01
Как очистить ковер от пятен крови?
Как очистить ковер от пятен крови?
 Когда в доме есть ковры – хозяева безусловно счастливы, ведь это всегда красиво, удобно и тепло. Но появление на напольных покрытиях глубоких, трудно... Капитальный ремонт в Самаре
415
6 февраля 2020  20:27
Красивый диван в гостиную: как выбрать?
Красивый диван в гостиную: как выбрать?
 Решили купить диван? А знаете ли вы, что цвет и форма дивана должны соответствовать интерьеру помещения? Капитальный ремонт в Самаре
268
Весь список
Всё в Дом
23 февраля 2020  00:01
Химчистка штор в СПб
 Химчистка штор пользуется большой популярностью в любом городе, ведь это самый надежный способ за короткий срок без лишних усилий очистить от пыли и прочих... Всё в Дом
137
7 февраля 2020  15:56
Мясорубка электрическая. Обзор лучших моделей
 Возможно, вы видели новости о наполнителях и консервантах в уже готовом фарше. Многие задаются вопросом о количестве и типе химикатов.  Всё в Дом
480
5 февраля 2020  23:13
Как выбрать массажное кресло
 Для того, чтобы можно было расслабиться, отдохнуть, получить удовольствие и ползу для здоровья, многие приобретают массажное кресло. И к выбору следует... Всё в Дом
166
Весь список
ЖКХ
26 февраля 2020  16:09
ПАО «Самараэнерго» предоставляет своим клиентам оплату без комиссии.
ПАО «Самараэнерго»: Оплата электроэнергии без лишних затрат возможна
ПАО «Самараэнерго» предоставляет своим клиентам оплату без комиссии. ЖКХ
155
26 февраля 2020  15:49
Сегодня сотрудники «РКС-Самара» обследовали один из коттеджных посёлков на предмет возможности отключения должников от водоснабжения.
«РКС-Самара»: Должникам не спрятаться в коттеджах на 9 просеке
Сегодня сотрудники «РКС-Самара» обследовали один из коттеджных посёлков на предмет возможности отключения должников от водоснабжения.   ЖКХ
404
26 февраля 2020  15:07
В клиентский сервис Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» все чаще поступают вопросы о регулировке тепла в домах, а также жалобы на «перетопы».
За комфортный температурный режим внутри домов отвечают УК и ТСЖ
В клиентский сервис Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» все чаще поступают вопросы о регулировке тепла в домах, а также жалобы на «перетопы».   ЖКХ
163
Весь список

Экология
26 февраля 2020  13:52
В Самарской Луке подведены итоги акции Покормите птиц!
В Самарской Луке подведены итоги акции «Покормите птиц!»
Все победители получили дипломы Национального парка и небольшие призы. Экология
165
25 февраля 2020  09:39
На Волге образовались многометровые торосы Они стали преградой для рыбаков.
На Волге образовались многометровые торосы
Они стали преградой для рыбаков.  Экология
197
24 февраля 2020  10:02
Текущая зима стала самой теплой за 140 лет
Текущая зима стала самой теплой за 140 лет
До настоящего времени рекорд тепла принадлежал зиме 1961 года.  Экология
371
Весь список

Видео
14 февраля 2020  10:40
Норильск наводнили песцы Они берут пищу прямо из рук.
Норильск наводнили песцы
Они берут пищу прямо из рук.
В стране
456
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
875
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
2838
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
1220
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
2304
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1756
Весь список

Фоторепортажи
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
322
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
537
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
606
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1336
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1844
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1869
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдет акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
УФНС проведет мероприятие совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей в СО Евгением Борисовым
К 105-летию самарского трамвая: определились победители акции «Счастливый трамвайный билетик»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные