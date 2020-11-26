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Госдума РФ предложила включить строительство планетария в Самаре в перечень приоритетов бюджета страны на 2021 год

26 ноября 2020 18:36
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На эти цели планируется направить 250 млн рублей.

Российский парламент в третьем чтении принял бюджет страны, рекомендовав Правительству РФ изыскать дополнительные средства на ряд важных направлений и объектов. Благодаря активной работе председателя комитета по информполитике, депутата от Самарской области Александра Хинштейна в этот перечень включено строительство нового корпуса музейно-выставочного центра «Самара космическая» с планетарием. На эти цели планируется направить 250 млн рублей.

С просьбой возвести планетарий в Самаре – рядом с музеем «Самара Космическая» к Александру Хинштейну обратились жители Октябрьского района. Самара всегда считалась одной из главных столиц российского ракетостроения и авиационной промышленности. Однако в городе до сих пор нет ни одного планетария.

Александр Хинштейн лично обсудил эту тему с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным. Понимая важность и значимость появления планетария в «космическом» городе накануне 60-летнего юбилея первого полета человека в космос, глава российского парламента поддержал предложение депутата.

«Госдума РФ в 3-м чтении приняла проект федерального бюджета, предложив Правительству РФ в 2021 изыскать дополнительные средства на ряд важных направлений и объектов. По моему настоянию в число приоритетов включено и строительство нового корпуса МВЦ «Самара космическая» с планетарием», — сообщил Александр Хинштейн на своей странице в твиттере.

Интересно, что самарский планетарий стал единственным конкретизированным объектом в постановлении Госдумы РФ.

Важно отметить, что с учетом сложностей, связанных с эпидемической ситуацией в 2020 году Госдума РФ не вносила поправки в бюджет, связанные с дополнительным финансированием. Средства на эти цели изыскивались из резервного фонда.

Проект будущего самарского планетария уже готов — осталось дождаться заключения экспертизы. Александр Хинштейн держит ситуацию с проектом на особом контроле.

Строительство планетария в непосредственной близости к филиалу будущей Третьяковки позволит организовать в Октябрьском районе города единое музейное пространство и, тем самым, наполнить территорию новыми смыслами, передает hinshtein.ru.

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Комментарии

Благоустройство региона
26 ноября 2020  18:36
На эти цели планируется направить 250 млн рублей.
Госдума РФ предложила включить строительство планетария в Самаре в перечень приоритетов бюджета страны на 2021 год
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