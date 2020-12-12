Я нашел ошибку
Главные новости:
Один из автомобилей сегодня был передан в распоряжение врачебного офиса, который обслуживает два удаленных от Нефтегорска села – Дмитриевка и Верхняя Домашка.
Дмитрий Азаров передал поселениям и медикам Нефтегорского района ключи от LADA Granta
Зубные пасты, содержащие цинк или олово, уничтожают этот вирус за две минуты.
Ученые нашли способ уничтожить коронавирус за две минуты
Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн с рабочим визитом побывали в Алексеевском районе.
Дмитрий Азаров посетил школу в селе Патровка, модернизированную по нацпроекту "Образование"
Артистка получила серьёзную травму во время прогулки.
В Москве госпитализировали певицу Славу
По данным опроса холдинга "Ромир", почти 80% россиян хотели бы для себя и близких здоровья, а 60% - счастья.
Россияне рассказали о своих новогодних желаниях
На линии будут работать 3 судна  "Нептун" (вместимостью 21 человек).
С 13 декабря на маршруте «Самара-Рождествено» начинается работа судов на воздушной подушке
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 15,44, по стране - 31,82.
Где в Самарской области подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции  
Настоятель храма поблагодарил Дмитрия Азарова и показал, что сейчас в храме уже ведутся подготовительные работы по зачистке стен.
Благодаря поддержке Губернатора в селе Утевка идут работы по восстановлению уникального Троицкого храма
Самара  -11 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.12
-0.59
EUR 88.77
-0.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
В СОУНБ состоится встреча с двумя известными литераторами Максимом Замшевым и Максимом Амелиным
В Самаре открывается выставка Василия Браташа «Блуждающие смыслы»
В Самарской области пройдут мероприятия, посвященные памятной дате России «День Героев Отечества»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Благодаря поддержке Губернатора в селе Утевка идут работы по восстановлению уникального Троицкого храма

12 декабря 2020 17:15
184
Настоятель храма поблагодарил Дмитрия Азарова и показал, что сейчас в храме уже ведутся подготовительные работы по зачистке стен.

В субботу, 12 декабря, в ходе визита в Нефтегорский район Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и депутат Государственной Думы Александр Хинштейн посетили один из самых известных православных храмов области — Храм Святой Троицы в Утевке. 

Село Утевка широко известно среди жителей Самарской области и в кругу всех православных именно благодаря  Троицкому храму, расписанному иконописцем Григорием Журавлевым.

Напомним, что Григорий Журавлев родился в Утевке в середине XIX века. Несмотря на свои особенности —  мальчик от рождения не имел рук и ног — он был великим художником, написавшим множество икон и даже по приглашению царя Николая II создал портрет царской семьи.

На роспись Троицкого храма Григорию Журавлеву потребовалось несколько лет. Еще совсем недавно уникальный объект находился в неудовлетворительном состоянии:  он обветшал, прохудилась крыша, из-за чего угрозе были подвержены роспись на стенах, фрески и иконы, выполненные легендарным мастером.

Два года назад настоятель храма отец Анатолий попросил у Главы региона помощи в реставрации.  Дмитрий Азаров подключился к решению проблемы. В кратчайшие сроки управление государственной охраны ОКН провело оценку объемов необходимых реставрационных работ. Губернатор привлек к работам по восстановлению храма благотворителей — компанию «Роснефть». Чтобы сохранить уникальную роспись, было принято решение первым делом восстановить кровлю. Работы велись за счет средств компании.

«Специалисты полностью сняли старый каркас, заменили кладку. Теперь центральная крыша у нас в замечательном состоянии», — пояснил настоятель храма Анатолий Копач.

Дмитрий Азаров отметил, что работы по сохранению уникального объекта, посмотреть на который съезжаются люди со всей страны и стран ближнего зарубежья, будут продолжены.  

«Главную угрозу мы предотвратили, — подчеркнул Губернатор. — Сейчас здесь ведутся проектные работы по реставрации храма, которые завершатся в марте, после чего мы приступим к комплексной реставрации».

Настоятель храма поблагодарил Дмитрия Азарова и показал, что сейчас в храме уже ведутся подготовительные работы по зачистке стен. Также он рассказал,  что при подготовке к реставрации была обнаружена уникальная икона Николая Чудотворца, которую Николай Журавлев выполнил на холсте. 

«Мы не случайно начали посещение Утевки с храма,  которым гордится весь православный мир, —  акцентировал внимание Дмитрий Азаров.  —  Очень важно, чтобы эта святыня, память о великом иконописце сохранялись и приумножались. Поэтому есть планы по реставрации, созданию здесь паломнического, туристического центра,  дома-музея  Григория Журавлева. Уверен, что при поддержке местных жителей мы их реализуем», передает пресс-служба облправительства.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Благоустройство региона
12 декабря 2020  17:15
Настоятель храма поблагодарил Дмитрия Азарова и показал, что сейчас в храме уже ведутся подготовительные работы по зачистке стен.
Благодаря поддержке Губернатора в селе Утевка идут работы по восстановлению уникального Троицкого храма
Настоятель храма поблагодарил Дмитрия Азарова и показал, что сейчас в храме уже ведутся подготовительные работы по зачистке стен. Благоустройство региона
181
12 декабря 2020  16:28
Уже в следующем году в Самаре начнётся строительство современного бассейна, который расположится в Куйбышевском районе.
Социальных объектов Самаре становится больше
Уже в следующем году в Самаре начнётся строительство современного бассейна, который расположится в Куйбышевском районе. Благоустройство региона
159
11 декабря 2020  22:46
Земли, изъятые для строительства, будут внесены в ЕГРН как принадлежащие к категории земель промышленности.
Для строительства нового моста через Волгу изымут частные земли
Земли, изъятые для строительства, будут внесены в ЕГРН как принадлежащие к категории земель промышленности. Благоустройство региона
518
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
14 мая 2020  19:42
Как правильно сделать влажную уборку
Как правильно сделать влажную уборку
 Влажная уборка – обязательная процедура, которую доктора рекомендуют делать раз в неделю в квартире. Однако, если вместе со взрослыми проживают дети,...Капитальный ремонт в Самаре
7856
23 апреля 2020  07:51
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
  С чего начать благоустройство приусадебного участка? Необходимо разработать план и реализовать его с учетом особенностей своего участка. Капитальный ремонт в Самаре
2003
24 марта 2020  19:03
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
 Рассказываем о растениях суккулетах, как выращивать и ухаживать за ними в домашних условиях.Капитальный ремонт в Самаре
2395
Весь список
Всё в Дом
18 ноября 2020  10:45
Специально для мойки разных глянцевых поверхностей типа окон или витрин, а также зеркал и стеклянных перегородок, дверей и столов, стен и полов из плитки, специально разработан робот Hobot.
Роботы для мойки окон Hobot
Специально для мойки разных глянцевых поверхностей типа окон или витрин, а также зеркал и стеклянных перегородок, дверей и столов, стен и полов из плитки,...Всё в Дом
1506
12 ноября 2020  18:04
Сегодня обустройство спального ложа не составляет сложности, благодаря присутствию на рынке огромного количества соответствующей продукции.
Матрасы: разнообразие отечественных предложений
Сегодня обустройство спального ложа не составляет сложности, благодаря присутствию на рынке огромного количества соответствующей продукции. Всё в Дом
505
17 октября 2020  04:18
Качественный матрас для беспробудного сна
Как известно, хороший и качественный сон очень сильно влияет на нашу работоспособность в течении дня, а также на нашу работоспособность. Всё в Дом
1102
Весь список
ЖКХ
11 декабря 2020  17:22
АО «ЭнергосбыТ Плюс» завершил установку системы электронной очереди во всех офисах обслуживания в Самарской области.
Все офисы обслуживания «ЭнергосбыТ Плюс» оснащены системой электронной очереди
АО «ЭнергосбыТ Плюс» завершил установку системы электронной очереди во всех офисах обслуживания в Самарской области. ЖКХ
451
11 декабря 2020  11:59
В Самарской области подвели итоги конкурса Лидер ЖКХ»
В Самарской области подвели итоги конкурса «Лидер ЖКХ»
Конкурсная комиссия рассмотрела заявки 37 участников и подвела итоги. ЖКХ
352
11 декабря 2020  11:44
Более 40 раз специалисты "РКС-Самара" выезжали для отогрева водопроводных колонок за два месяца
Более 40 раз специалисты "РКС-Самара" выезжали для отогрева водопроводных колонок за два месяца
В зимнее время колонки требуют особого ухода. ЖКХ
366
Весь список

Экология
12 декабря 2020  10:25
Выходные в Самарской области будут холодными
Выходные в Самарской области будут холодными
Виной туманам и морозам антициклон. Экология
270
10 декабря 2020  10:48
Стартовала акция "100 тысяч новых ёлок стране"
Стартовала акция "100 тысяч новых ёлок стране"
Её участники смогут частично компенсировать лесные потери от предновогодней вырубки хвойных деревьев на территории России. Экология
360
9 декабря 2020  12:25
В Росприроднадзоре прокомментировали ситуацию с воздухом в Тольятти и Волгаре
В Росприроднадзоре прокомментировали ситуацию с воздухом в Тольятти и Волгаре
Росприроднадзор запланировал ряд проверок в отношении промышленных предприятий Самары и Тольятти. Экология
350
Весь список
Видео
18 ноября 2020  21:28
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.
В больнице в Коммунарке разорвало трубу с кислородом
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.  Происшествия
1428
12 ноября 2020  09:34
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Так, по словам понтифика, новые технологии в сфере робототехники способны менять мир к лучшему, если будут использованы мирно и по назначению.
В мире
1351
9 ноября 2020  22:55
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.
Ив Каракатзанис: "Я благодарен Дмитрию Азарову и областному Правительству за сильную поддержку"
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.  
Экономика региона
1486
4 ноября 2020  12:25
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Дмитрий Азаров поручил создать все условия для работы волонтеров в этот непростой период - также, как это было организовано весной.
Здравоохранение
1081
31 октября 2020  10:28
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Глава региона поблагодарил медиков за труд и рассказал о борьбе с коронавирусом. 
Социум
1349
13 октября 2020  14:02
Самарцам рассказали, как правильно носить маску
Самарцам рассказали, как правильно носить маску
При использовании маски в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц и опасность инфицирования для окружающих снижается.
Социум
2731
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
3032
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
3793
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
4001
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
4042
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
5635
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
8322
Весь список
В центре внимания
Настоятель храма поблагодарил Дмитрия Азарова и показал, что сейчас в храме уже ведутся подготовительные работы по зачистке стен.
12 декабря 2020  17:15 
Благодаря поддержке Губернатора в селе Утевка идут работы по восстановлению уникального Троицкого храма
Настоятель храма поблагодарил Дмитрия Азарова и показал, что сейчас в храме уже ведутся подготовительные работы по зачистке стен. Благоустройство региона
178
ДК — настоящий центр культурной жизни для жителей отдаленного села.
12 декабря 2020  17:04 
Благодаря нацпроекту "Культура" в селе Дмитриевка отремонтировали Дом культуры
ДК — настоящий центр культурной жизни для жителей отдаленного села. Культура
155
Очередной рост: в Самарской области 290 новых случаев коронавируса за сутки
12 декабря 2020  12:48 
Очередной рост: в Самарской области 290 новых случаев коронавируса за сутки
Еще восемь человек стали жертвами вируса. Здравоохранение
301
Самарской области выделено дополнительно 200 млн рублей на реконструкцию дороги Тольятти-Ягодное
12 декабря 2020  11:06 
Самарской области выделено дополнительно 200 млн рублей на реконструкцию дороги Тольятти-Ягодное
Об этом сообщил член Комиссии, депутат Госдумы от Самарской области Леонид Симановский.  Экономика региона
249
С Днем Конституции земляков поздравил Губернатор Дмитрий Азаров
12 декабря 2020  10:48 
С Днем Конституции земляков поздравил Губернатор Дмитрий Азаров
Конституция — это живой документ, который должен совершенствоваться в соответствии с вызовами времени и запросами общества, отметил Губернатор. Социум
270
Весь список
Акценты
Настоятель храма поблагодарил Дмитрия Азарова и показал, что сейчас в храме уже ведутся подготовительные работы по зачистке стен.
12 декабря 2020  17:15 
Благодаря поддержке Губернатора в селе Утевка идут работы по восстановлению уникального Троицкого храма
Настоятель храма поблагодарил Дмитрия Азарова и показал, что сейчас в храме уже ведутся подготовительные работы по зачистке стен. Благоустройство региона
177
ДК — настоящий центр культурной жизни для жителей отдаленного села.
12 декабря 2020  17:04 
Благодаря нацпроекту "Культура" в селе Дмитриевка отремонтировали Дом культуры
ДК — настоящий центр культурной жизни для жителей отдаленного села. Культура
154
Кадастровая палата экономит время и деньги самарцев
11 декабря 2020  09:58 
Кадастровая палата экономит время и деньги самарцев
Новая платформа существенно упрощает способ подачи запросов и минимизирует ввод данных. Социум
457
Весь список
Прямая речь/Интервью
В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства школы на 5-й просеке в Самаре, где по нацпроекту «Образование», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным, завершается возведение первого кор
11 декабря 2020  17:47 
Дмитрий Азаров о строительстве школы на Пятой просеке: «Подбираем ответственные команды и в срок реализуем проекты»
В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства школы на 5-й просеке в Самаре, где по нацпроекту... Экономика региона
522
Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
9 декабря 2020  10:32 
Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
Как сообщил Леонид Симановский, поддержка Самарской области из федерального бюджета на здравоохранение увеличена в 1,8 раза до 3,1 млрд рублей. Экономика региона
1351
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
6 декабря 2020  12:07 
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина состоялась после победы над "Енисеем" (4:0). Спорт в регионе
1278
Весь список

Один миллион бонусов можно получить в новогодней геймификации «Снежный шар»

Программа лояльности «СберСпасибо» и платёжная система Mastercard сделали своим клиентам новогодний подарок — геймификацию с возможностью получить миллион бонусов.


Подробнее→
Новости Тольятти
10 декабря 2020  21:26
Идею создания гражданского мониторинга качества воздуха в городе поддержали общественники. 
В Тольятти планируют создать систему общественного мониторинга воздуха
Идею создания гражданского мониторинга качества воздуха в городе поддержали общественники.  Новости Тольятти
710
4 декабря 2020  15:17
Компания создает три вида антисептиков.
Резидент технопарка создал линейку антисептических средств на основе наносеребра
Компания создает три вида антисептиков. Новости Тольятти
1417
3 декабря 2020  10:22
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
Компания получила беспроцентный займ в 30 миллиона рублей. Новости Тольятти
1328
Весь список