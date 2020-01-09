В Самаре за Кировским мостом фонари перестали работать
9 января 2020 12:54
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Автолюбители в твиттере пожаловались на неработающее освещение за Кировским мостом в Самаре.
- Опять не работает освещение на предпоследних опорах за Кировским мостом по обе стороны из города и в город, — рассказал в твиттере житель Самары, призвав дорожников исправить ситуацию.
В ответ на это в “АСАДО” поблагодарили бдительного горожанина, заметив, что на место уже выехала бригада ремонтников, пишет СитиТраффик.
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